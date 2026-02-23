Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала бронзовым призером соревнований Золотой серии Континентального тура в польском Торуне.

В турнире приняли участие пять спортсменок, три из которых представляли Польшу.

Левченко выиграла бронзу на турнире в Торуне

Соперницами Левченко были серебряный призер чемпионата мира-2025 Мария Жодзик из Польши, чемпионка Игр Содружества-2022 Ламара Дистен из Ямайки, а также две польские легкоатлетки Виктория Миосо и Паулина Борис.

Четыре стартовые планки, начиная с 1,80, Левченко преодолела с первой попытки. Высоту 1,94 м Юлия взяла с третьего раза, после чего пропустила планку 1,96 м. Юлия пробовала прыгнуть на 1,98 м, но ей это не удалось.

Золото досталось Жолдак, которая прыгнула на 1,98 м, а серебряной призеркой стала Дистан – она покорила 1,94 м с первой попытки.

Напомним, в конце января Левченко завоевала золото на турнире в немецком Коттбусе. Среди ее соперниц были немка Имке Оннен и бронзовая призерка чемпионата мира Лиа Апостоловски из Словении.

После этого она выиграла турнир в Вайнгайме и завоевала серебро в Карлсруэ.

