Левченко здобула бронзу на турнірі зі стрибків у висоту в Торуні
- Юлія Левченко подолала 1,94 м з третьої спроби та стала бронзовою призеркою турніру у польському Торуні.
- Перемогу здобула полька Марія Жодзик із результатом 1,98 м, срібло – у Ламари Дістан із Ямайки.
Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала бронзовою призеркою змагань Золотої серії Континентального туру в польському Торуні.
Участь у турнірі взяли п’ять спортсменок, три з яких представляли Польщу.
Суперницями Левченко були срібна призерка чемпіонату світу-2025 Марії Жодзик із Польщі, чемпіонка Ігор Співдружності-2022 Ламара Дістен із Ямайки, а також дві польські легкоатлетки Вікторія Міосо та Пауліна Борис.
Чотири стартові планки, починаючи із 1,80, Левченко подолала з першої спроби. Висоту 1,94 м Юлія взяла з третього разу, після чого пропустила планку 1,96 м. Юлія пробувала стрибнути на 1,98 м, але їй це не вдалося.
Золото дісталося Жолдак, яка стрибнула на 1,98 м, а срібною призеркою стала Дістан – вона підкорила 1,94 м з першої спроби.
Нагадаємо, наприкінці січня Левченко виборола золото на турнірі у німецькому Коттбусі. Серед її опоненток були німкеня Імке Оннен та бронзова призерка чемпіонату світу Ліа Апостоловські зі Словенії.
Після цього вона виграла турнір у Вайнгаймі та здобула срібло у Карлсруе.