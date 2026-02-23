Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала бронзовою призеркою змагань Золотої серії Континентального туру в польському Торуні.

Участь у турнірі взяли п’ять спортсменок, три з яких представляли Польщу.

Левченко виграла бронзу на турнірі у Торуні

Суперницями Левченко були срібна призерка чемпіонату світу-2025 Марії Жодзик із Польщі, чемпіонка Ігор Співдружності-2022 Ламара Дістен із Ямайки, а також дві польські легкоатлетки Вікторія Міосо та Пауліна Борис.

Чотири стартові планки, починаючи із 1,80, Левченко подолала з першої спроби. Висоту 1,94 м Юлія взяла з третього разу, після чого пропустила планку 1,96 м. Юлія пробувала стрибнути на 1,98 м, але їй це не вдалося.

Золото дісталося Жолдак, яка стрибнула на 1,98 м, а срібною призеркою стала Дістан – вона підкорила 1,94 м з першої спроби.

Нагадаємо, наприкінці січня Левченко виборола золото на турнірі у німецькому Коттбусі. Серед її опоненток були німкеня Імке Оннен та бронзова призерка чемпіонату світу Ліа Апостоловські зі Словенії.

Після цього вона виграла турнір у Вайнгаймі та здобула срібло у Карлсруе.

