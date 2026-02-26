Учасник Олімпійських ігор-2026 Владислав Гераскевич закликав посприяти у позбавленні звання Героя України Сергія Бубку.

Про це він сказав, виступаючи з трибуни Верховної Ради у четвер, 26 лютого.

Гераскевич закликав позбавити Бубку звання

Під час свого короткого виступу Владислав зазначив, що досить важливим кейсом є очищення України.

Зокрема, йдеться про українських представників, які є членами Міжнародного олімпійського комітету, а саме про експрезидента НОК Сергія Бубку.

– Зараз я говорю про пана Бубку, який досі носить звання Героя України. І насправді мені соромно, що він носить це звання. Він не має його носити. Людина системно знищує Україну, він торгує з окупантами, він допускає російські прапори в організаціях, які він очолює. Людина і справді підіграє Росії. І коли він носить звання Героя України, яке зараз добувається буквально частіше всього, посмертно. Це неприпустимо. І з цим ми також маємо боротися, – сказав Гераскевич.

Владислав закликав народних обранців посприяти тому, щоб Сергій Бубка був позбавлений цієї нагороди шляхом накладення на нього санкцій.

Нагадаємо, 12 лютого МОК дискваліфікував Гераскевича перед першим заїздом на Олімпійських іграх-2026 за використання “шолома пам’яті”.

У заяві йшлося, що рішення хвалили через відмову спортсмена виконувати вимоги Керівних принципів МОК щодо самовираження атлетів.

На дискваліфікацію відреагував президент України Зеленський, який указом нагородив Гераскевича орденом Свободи.

Гераскевич подав апеляцію до CAS за спеціальною процедурою під час Олімпійських ігор. Проте CAS відхилив позов українця проти МОК.

