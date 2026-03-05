Звезды шоу-бизнеса и спорта выбрали своих фаворитов сезона-2026 Формулы-1
- Ландо Норрис стартует в Гран-при Австралии, защищая титул чемпиона Формулы-1.
- Звезды шоу-бизнеса прогнозируют победу Ferrari, Mercedes, McLaren или новичка Cadillac.
- Эрлинг Голанд, Серена Уильямс, Роберто Карлос и другие выбрали фаворитов среди пилотов сезона.
Новый сезон Формулы-1 стартует уже в этот уик-энд с Гран-при Австралии. Действующий чемпион королевских гонок Ландо Норрис попытается защитить свой титул.
Формула-1 в социальных сетях опубликовала прогнозы на сезон-2026 от звезд спорта и шоу-бизнеса.
Прогноз на сезон-2026 в Формуле-1
Многие опрошенные звезды ставят на победу Ferrari в Кубке конструкторов. Также среди своих фаворитов знаменитости называли Mercedes, McLaren, а также новичка Формулы-1 команду Cadillac.
Звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд ставит на победу в чемпионате Формулы-1 на Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона.
Американский актер Патрик Дэмпси своим фаворитом выбрал пилота McLaren Оскара Пиастри, который в прошлом сезоне стал третьим, но был промежуточным лидером длительное время.
– Я думаю, что Оскар Пиастри имеет огонь и желание доказать свою состоятельность, и что в конце концов, в какой-то момент, он станет чемпионом мира. Будет интересно наблюдать за динамикой этого сезона в McLaren, – ответил актер.
Британско-нигерийский актер Дамсон Идрис, сыгравший в блокбастере F1: Фильм, ставит на победу Хэмилтона, а в Кубке конструкторов прогнозирует триумф Ferrari или Mercedes.
View this post on Instagram
Также победу Хэмилтону пророчат теннисистка Серена Уильямс, бывший футболист Роберто Карлос и канадская актриса и звезда сериала Дневники вампира Нина Добрев.
Бывший футболист сборной Бразилии Алешандре Пату и канадская супермодель Винни Харлоу не определились с единоличным фаворитом, поэтому сделали прогноз на победу Ферстаппена или Хэмилтона.
Самый неожиданный прогноз сделал американский актер и ведущий Терри Крюс, который верит в победу новичка королевских гонок – американской конюшни Cadillac.
Напомним, победителем Кубка конструкторов в сезоне-2026 стала команда McLaren, которой это удалось второй год подряд.
Чемпионом Формулы-1 стал Норрис. Для британца это первый титул в карьере. Второе место занял Ферстаппен (Red Bull) с отставанием в два очка. Третья строчка у Пиастри.