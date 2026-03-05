Новый сезон Формулы-1 стартует уже в этот уик-энд с Гран-при Австралии. Действующий чемпион королевских гонок Ландо Норрис попытается защитить свой титул.

Формула-1 в социальных сетях опубликовала прогнозы на сезон-2026 от звезд спорта и шоу-бизнеса.

Прогноз на сезон-2026 в Формуле-1

Многие опрошенные звезды ставят на победу Ferrari в Кубке конструкторов. Также среди своих фаворитов знаменитости называли Mercedes, McLaren, а также новичка Формулы-1 команду Cadillac.

Звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд ставит на победу в чемпионате Формулы-1 на Макса Ферстаппена или Льюиса Хэмилтона.

Американский актер Патрик Дэмпси своим фаворитом выбрал пилота McLaren Оскара Пиастри, который в прошлом сезоне стал третьим, но был промежуточным лидером длительное время.

– Я думаю, что Оскар Пиастри имеет огонь и желание доказать свою состоятельность, и что в конце концов, в какой-то момент, он станет чемпионом мира. Будет интересно наблюдать за динамикой этого сезона в McLaren, – ответил актер.

Британско-нигерийский актер Дамсон Идрис, сыгравший в блокбастере F1: Фильм, ставит на победу Хэмилтона, а в Кубке конструкторов прогнозирует триумф Ferrari или Mercedes.

Также победу Хэмилтону пророчат теннисистка Серена Уильямс, бывший футболист Роберто Карлос и канадская актриса и звезда сериала Дневники вампира Нина Добрев.

Бывший футболист сборной Бразилии Алешандре Пату и канадская супермодель Винни Харлоу не определились с единоличным фаворитом, поэтому сделали прогноз на победу Ферстаппена или Хэмилтона.

Самый неожиданный прогноз сделал американский актер и ведущий Терри Крюс, который верит в победу новичка королевских гонок – американской конюшни Cadillac.

Напомним, победителем Кубка конструкторов в сезоне-2026 стала команда McLaren, которой это удалось второй год подряд.

Чемпионом Формулы-1 стал Норрис. Для британца это первый титул в карьере. Второе место занял Ферстаппен (Red Bull) с отставанием в два очка. Третья строчка у Пиастри.

