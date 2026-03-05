Зірки шоу-бізнесу та спорту обрали своїх фаворитів сезону-2026 Формули-1
- Ландо Норріс стартує у Гран-прі Австралії, захищаючи титул чемпіона Формули-1.
- Зірки шоу-бізнесу прогнозують перемогу Ferrari, Mercedes, McLaren або новачка Cadillac.
- Ерлінг Голанд, Серена Вільямс, Роберто Карлос та інші обрали фаворитів серед пілотів сезону.
Новий сезон Формули-1 стартує вже цього вікенду з Гран-прі Австралії. Чинний чемпіон королівських перегонів Ландо Норріс спробує захистити свій титул.
Формула-1 у соціальних мережах опублікувала прогнози на сезон-2026 від зірок спорту та шоу-бізнесу.
Прогноз на сезон-2026 у Формулі-1
Багато опитаних зірок ставлять на перемогу Ferrari у Кубку конструкторів. Також серед своїх фаворитів знаменитості називали Mercedes, McLaren, а також новачка Формули-1 команду Cadillac.
Зірка збірної Норвегії Ерлінг Голанд ставить на перемогу у чемпіонаті Формули-1 на Макса Ферстаппена або Льюїса Гемілтона.
Американський актор Патрік Демпсі своїм фаворитом обрав пілота McLaren Оскара Піастрі, який минулого сезону став третім, але був проміжним лідером тривалий час.
– Я думаю, що Оскар Піастрі має вогонь і бажання довести свою спроможність, і що в врешті, в якийсь момент, він стане чемпіоном світу. Буде цікаво спостерігати за динамікою цього сезону в McLaren, – відповів актор.
Британсько-нігерійський актор Дамсон Ідріс, який зіграв у блокбастері F1: Фільм, ставить на перемогу Гемілтона, а у Кубку конструкторів прогнозує тріумф Ferrari або Mercedes.
View this post on Instagram
Також перемогу Гемілтону пророкують екстенісистка Серена Вільямс, колишній футболіст Роберто Карлос та канадська акторка й зірка серіалу Щоденники вампіра Ніна Добрев.
Колишній футболіст збірної Бразилії Алешандре Пату та канадська супермодель Вінні Гарлоу не визначилися з одноосібним фаворитом, тому зробили прогноз на перемогу Ферстаппена або Гемілтона.
Найбільш неочікуваний прогноз зробив американський актор та ведучий Террі Крюс, який вірить у перемогу новачка королівських перегонів – американську стайню Cadillac.
Нагадаємо, переможцем Кубка конструкторів у сезоні-2026 стала команда McLaren, якій це підкорилося другий рік поспіль.
Чемпіоном Формули-1 став Норріс. Для британця це перший титул в кар’єрі. Друге місце посів Ферстаппен (Red Bull) з відставанням у два очки. Третя сходинка в Піастрі.