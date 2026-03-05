Новий сезон Формули-1 стартує вже цього вікенду з Гран-прі Австралії. Чинний чемпіон королівських перегонів Ландо Норріс спробує захистити свій титул.

Формула-1 у соціальних мережах опублікувала прогнози на сезон-2026 від зірок спорту та шоу-бізнесу.

Прогноз на сезон-2026 у Формулі-1

Багато опитаних зірок ставлять на перемогу Ferrari у Кубку конструкторів. Також серед своїх фаворитів знаменитості називали Mercedes, McLaren, а також новачка Формули-1 команду Cadillac.

Зірка збірної Норвегії Ерлінг Голанд ставить на перемогу у чемпіонаті Формули-1 на Макса Ферстаппена або Льюїса Гемілтона.

Американський актор Патрік Демпсі своїм фаворитом обрав пілота McLaren Оскара Піастрі, який минулого сезону став третім, але був проміжним лідером тривалий час.

– Я думаю, що Оскар Піастрі має вогонь і бажання довести свою спроможність, і що в врешті, в якийсь момент, він стане чемпіоном світу. Буде цікаво спостерігати за динамікою цього сезону в McLaren, – відповів актор.

Британсько-нігерійський актор Дамсон Ідріс, який зіграв у блокбастері F1: Фільм, ставить на перемогу Гемілтона, а у Кубку конструкторів прогнозує тріумф Ferrari або Mercedes.

Також перемогу Гемілтону пророкують екстенісистка Серена Вільямс, колишній футболіст Роберто Карлос та канадська акторка й зірка серіалу Щоденники вампіра Ніна Добрев.

Колишній футболіст збірної Бразилії Алешандре Пату та канадська супермодель Вінні Гарлоу не визначилися з одноосібним фаворитом, тому зробили прогноз на перемогу Ферстаппена або Гемілтона.

Найбільш неочікуваний прогноз зробив американський актор та ведучий Террі Крюс, який вірить у перемогу новачка королівських перегонів – американську стайню Cadillac.

Нагадаємо, переможцем Кубка конструкторів у сезоні-2026 стала команда McLaren, якій це підкорилося другий рік поспіль.

Чемпіоном Формули-1 став Норріс. Для британця це перший титул в кар’єрі. Друге місце посів Ферстаппен (Red Bull) з відставанням у два очки. Третя сходинка в Піастрі.

