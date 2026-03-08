Пилот Mercedes Джордж Рассел победил на Гран-при Австралии, стартовав с поул-позиции.

Второе место занял гонщик Mercedes Кими Антонелли, а третьим финишировал Шарль Леклер из Ferrari.

Расселл — победитель Гран-при Австралии

Расселл и Леклер вели ожесточенную борьбу в течение первых десяти кругов, часто меняя лидера, но решение Ferrari остаться на трассе во время виртуальной машины безопасности лишило их шансов на победу.

В итоге британец опередил своего напарника по команде Кими Антонелли, а Леклер должен был довольствоваться последней строчкой на подиуме, опередив своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона.

– Я чувствую себя невероятно, в начале была невероятная борьба. Мы знали, что это будет сложно, и когда я вышел на старт, то увидел, что уровень заряда моей батареи был на нуле. Я плохо стартовал и, конечно, вступил в ожесточенную борьбу с Чарльзом, поэтому был очень рад пересечь финишную черту, – сказал Рассел.

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис финишировал пятым и не позволил себя обогнать Максу Ферстаппену из Red Bull, который улучшил свое положение с 20-го места на стартовой решетке и финишировал шестым.

Напарник Норриса Оскар Пиастри не стартовал в домашней гонке из-за аварии на кругах выезда из боксов.

Результаты Гран-при Австралии

Лидерство в личном зачете Формулы-1 возглавил Джордж Рассел, набравший 25 очков. Вторым идет Антонелли с 18 очками, а Леклер – третий (15).

Зачет Кубка конструкторов возглавил Mercedes (43), на второй строчке Ferrari (27), а третье место у McLaren (10).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2026 состоится в Шанхае, где 13-15 марта ожидается Гран-при Китая в Шанхае.

С подробным календарем Формулы-1 на сезон-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

