Пілот Mercedes Джордж Рассел переміг на Гран-прі Австралії, стартувавши з поул-позиції.

Друге місце посів гонщик Mercedes Кімі Антонеллі, а третім фінішував Шарль Леклер із Ferrari.

Рассел ‒ переможець Гран-прі Австралії

Рассел і Леклер вели запеклу боротьбу протягом перших десяти кіл, часто змінюючи лідера, але рішення Ferrari залишитися на трасі під час віртуальної машини безпеки позбавило їх шансів на перемогу.

У підсумку британець випередив свого напарника по команді Кімі Антонеллі, а Леклер мусив задовольнитися останньою сходинкою на подіумі, випередивши свого напарника по команді Льюїса Гемілтона.

– Я відчуваю себе неймовірно, на початку була неймовірна боротьба. Ми знали, що це буде складно, і коли я вийшов на старт, то побачив, що рівень заряду моєї батареї був на нулі. Я погано стартував і, звісно, вступив у запеклу боротьбу з Чарльзом, тому був дуже радий перетнути фінішну лінію, – сказав Рассел.

Чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс фінішував п’ятим та не дозволив себе обігнати Макса Ферстаппена з Red Bull, який покращив своє становише з 20-го місця на стартовій решітці і фінішував шостим.

Напарник Норріса Оскар Піастрі не стартував у домашній гонці через аварію на колах виїзду з боксів.

Результати Гран-прі Австралії

Лідерство в особистому заліку Формули-1 очолив Джордж Рассел, який набрав 25 очок. Другим іде Антонеллі із 18 очками, а Леклер ‒ третій (15).

Залік Кубка конструкторів очолив Mercedes (43), на другій сходинці Ferrari (27), а третє місце у McLaren (10).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2026 відбудеться у Шанхаї, де 13-15 березня очікується Гран-прі Китаю у Шанхаї.

З детальним календарем Формули-1 на сезон-2026 ви можете ознайомитися в нашому матеріалі.

