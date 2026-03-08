Українська спортсменка отримала зауваження за сережки з написом Stop War на Паралімпіаді
- Українка Олександра Кононова під час старту Паралімпійських ігор-2026 вийшла у сережках з написом "Stop War".
- І хоча наступного дня вона вже не була в них, все одно отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету.
- Вона зауважила, що була готова до того, що зроблять зауваження, а патріотична символіка багато чого означає для неї.
Українська парабіатлоністка Олександра Кононова розповіла, що через одягнуті на гонку сережки з написом “Stop War” отримала зауваження від представників Міжнародного паралімпійського комітету.
Кононова отримала зауваження через сережки з написом “Stop War”
В ексклюзивному коментарі для Суспільне Спорт Олександра Кононова, яка виборола дві особисті нагороди на Паралімпійських іграх-2026, розповіла, що їй зробили зауваження за сережки з патріотичним написом. На них було написано “Stop War”. У них українка змагалася у стартовий день змагань.
Наступного дня парабіатлоністка вийшла в інших патріотичних сережках. Втім за сережки із написом “Stop War” отримала зауваження.
– Після спринту зробили зауваження, сказали, що за регламентом не дозволений (напис, – Ред.) “Stop War” на сережках, хоча я в них бігла. Я себе почуваю комфортно, бо була готова до того, що зроблять зауваження.
Це мій стан такий душевний, коли я вдягаю патріотичні сережки, одяг, форму, прапор. Для мене це багато чого означає, я ради цього живу, за ради цього працюю. Це те, що мене надихає у спорті: моя держава, гімн, прапор. Все, що стосується всього цього — зі мною, – розповіла спортсменка.
Нагадаємо, що спершу українка Олександра Кононова стала переможницею в парабіатлонному спринті в класі стоячи, а згодом виборола “бронзу” в індивідуальній гонці.
Варто зазначити, що на Олімпійських іграх у Мілані низці спортсменів забороняли змагатися у патріотичному екіпіруванні.
Так, зокрема, фристайлістці Катерині Коцар не дозволили виступати у шоломі з написом “Be brave like Ukrainians”, шорт-трекісту Олегу Гандею — у шоломі з цитатою поетеси Ліни Костенко.
А Владислава Гераскевича за намір виступити у шоломі пам’яті, де зображені загиблі українські спортсмени взагалі дискваліфікували.