Міжнародний паралімпійський комітет проводить перевірку щодо можливого “порушення правил” з боку німецьких атлетів, які під час церемонії нагородження відмовилися брати участь у спільних протокольних заходах разом із росіянами.

Про це пише видання Athletic.

МПК розслідує поведінку німецьких атлетів

Кілька днів тому російська лижниця Анастасія Багіян виграла золото у спринтерській дисципліні серед спортсменів із порушенням зору. Срібну нагороду в цих змаганнях здобула представниця Німеччини Лінн Казмаєр.

Зараз дивляться

Під час церемонії нагородження прозвучав російський гімн. У цей момент Казмаєр разом зі своїм гайдом Флоріаном Бауманном демонстративно повернулися спиною до росіян.

Німці також проігнорували спільне фото медалістів після нагородження, відтак росіяни фотографувалися лише з китайцями. Під час спільного фото на п’єдесталі Казмаєр та Бауманн відійшли в бік від росіян.

У коментарі Суспільне Спорт Казмаєр пояснила, що її жест був свідомим. Так вона хотіла продемонструвати свою позицію щодо російсько-української війни.

– Для нас було важливо зробити заяву, що для нас це не нормально — війна і те, що відбувається (в Україні, – Ред.). Ми також знаємо багатьох українських спортсменів і мали хороші розмови з деякими з них. Вони розповіли нам, що відбувається з їхніми родинами та близькими. Це була єдина правильна річ. Вони змагаються із прапором та гімном, представляють свою країну, — сказала вона.

Athletic вказує, що правила МПК забороняють спортсменам “будь-які демонстрації, протести, політичні заяви або подібні дії, які перешкоджають або порушують перебіг змагань або офіційних церемоній, зокрема церемоній нагородження”.

У коментарі виданню паралімпійська організація заявила, що знає про цю справу, тому збирає докази та аналізує їх.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.