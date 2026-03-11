На Паралимийских играх-2026 немка Линн Казмайер вместе со своим гидом Флорианом Бауманом отказались сделать общую фотографию с россиянами.

На Паралимпиаде-2026 лыжница из Германии отказала россиянам в фото

Во время Паралимпийских игр свою гражданскую позицию продемонстрировала немка Линн Казмайер, которая завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке для спортсменок с нарушением зрения.

Немка Линн Казмайер и Флориан Бауман отказались от финального селфи с российской лыжницей. Речь идет о спортсменке РФ Анастасии Багияновой, которая получила “золото” на Паралимпиаде-2026, пишет Sportschau.

К тому же, во время исполнения гимна РФ немцы отвернулись. Они не сняли шапки и на общем фото держались подальше от россиян.

Следует отметить, что ранее Германия бойкотировала церемонию открытия Паралимпиады из-за допуска россиян к соревнованиям со своей символикой.

Напомним, что накануне открытия Паралимпиады Украина и представители Евросоюза объявили бойкот официальным мероприятиям из-за допуска атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям под национальными флагами.

Кроме того, Национальный паралимпийский комитет Украины заявил о беспрецедентном давлении со стороны руководства Международного паралимпийского комитета, которое проявляется в запрете на использование украинской символики и ограничении деятельности команды.

В заявлении отмечается тревожная лояльность представителей МПК к российским и белорусским организациям во время проведения Игр в Милане-Кортини.

Сегодня, 11 марта, проходят соревнования уже пятого соревновательного дня на Паралимпиаде-2026.

