Вице-президент Федерации спортивной гимнастики Украины Стелла Захарова высказалась о недавнем переходе украинского гимнаста Радомира Стельмаха под флаг Германии, а также о бегстве тренера сборной Вячеслава Лаврухина в Беларусь.

Об этом она рассказала в интервью изданию Футбол 24+.

Захарова о смене гражданства Стельмаха и бегстве Лаврухина

По словам Захаровой, за Стельмаха федерация боролась после того, как он в 2022 году уехал в Германию с родителями.

– Начали искать варианты, как ему помочь. Говорили с отцом. Я добилась, чтобы Министерство молодежи и спорта оплатило ему нашего тренера, который уехал работать с гимнастом в Германию. За полгода до Олимпиады мы его подтянули так, что он попал на Игры, – сказала Захарова.

Она добавила, что перед Парижем-2024 Стельмах приезжал в Киев, буквально на последние сборы. Также она отметила, что Радомир всегда очень хорошо отзывался об Украине.

После Олимпийских игр-2024, по словам Захаровой, она и Ирина Дерюгина делали все, чтобы удержать Стельмаха.

– Готовы были финансировать, договорились с Министерством и о тренере, чтобы он с ним работал в Германии. За год разговаривали с ним раз 30. Все оказалось напрасно: семья решила получить немецкое гражданство. Об этом они мне сообщили недавно.

Вице-президент федерации отметила, что выбор страны — личное дело каждого, однако, по ее мнению, должны существовать регулирующие механизмы.

Она пояснила, что государство воспитывает спортсменов, вкладывает в них средства, доводит до высокого уровня, но в определенный момент эти вложения теряются, поскольку уже подготовленным гимнастам другие страны предлагают более высокие зарплаты и лучшие условия.

В то же время Захарова подчеркнула, что необходимо создавать соответствующую современную среду внутри страны.

Также она заявила, что была шокирована бегством в Беларусь старшего тренера Вячеслава Лаврухина.

– Я была в шоке! Столько для него сделала: уговорила президента, чтобы его оставили старшим тренером. Потому что нельзя распыляться заслуженными тренерами. У него были споры с Сартинским, но как-то работали вместе.

А перед Новым годом он пропал, вообще не выходил на связь. Позвонил где-то в середине января. Спрашиваю, как дела, говорю, что он должен быть в авангарде. И услышала, что он уже не в Украине, а в Беларуси. Не ожидала такой бесцеремонности. Бросила трубку, – рассказала Захарова.

Напомним, в мае 2025 года украинский гимнаст Пантелей Колодий сменил спортивное гражданство. Спортсмен хочет представлять Соединенные Штаты Америки.

