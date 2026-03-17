Віцепрезидентка Федерації спортивної гімнастики України Стелла Захарова висловилася про нещодавній перехід українського гімнаста Радомира Стельмаха під прапор Німеччини, а також втечу тренера збірної В’ячеслава Лаврухіна у Білорусь.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Футбол 24+.

Захарова про зміну громадянства Стельмаха і втечу Лаврухіна

За словами Захарової, за Стельмаха федерація боролася, після того, як він у 2022 році виїхав до Німеччини з батьками.

– Почали шукати варіанти, як йому допомогти. Говорили з батьком. Я домоглася, щоб Міністерство молоді і спорту оплатило йому нашого тренера, який виїхав працювати з гімнастом у Німеччині. За пів року до Олімпіади ми його підтягнули так, що він потрапив на Ігри, – сказала Захарова.

Вона додала, що перед Парижем-2024 Стельмах приїжджав у Київ, буквально на останні збори. Також вона зазначила, що Радомир завжди дуже добре відгукувався про Україну.

Після Олімпійських ігор-2024, за словами Захарової, вона та Ірина Дерюгіна, робили все, щоб Стельмаха втримати.

– Готові були фінансувати, домовилися з Міністерством і про тренера, щоб він із ним працював у Німеччині. За рік розмовляли з ним разів з 30. Усе виявилося марно: сім’я вирішила отримати німецьке громадянство. Про це вони мені повідомили недавно.

Віцепрезидентка федерації зазначила, що вибір країни є особистою справою кожного, однак, на її думку, мають існувати регулюючі механізми.

Вона пояснила, що держава виховує спортсменів, інвестує в них кошти, доводить до високого рівня, але в певний момент ці вкладення втрачаються, оскільки вже підготовленим гімнастам інші країни пропонують вищі зарплати та кращі умови.

Водночас Захарова наголосила, що необхідно створювати відповідне сучасне середовище всередині країни.

Також вона заявила, що була шокована втечею до Білорусі старшого тренера В’ячеслава Лаврухіна.

– Я була в шоці! Стільки для нього зробила: вмовила президента, щоб його старшим тренером залишили. Бо не можна розкидатися заслуженими тренерами. У нього були суперечки зі Сартинським, але якось працювали разом.

А перед Новим роком він пропав, взагалі не виходив на зв’язок. Подзвонив десь у середині січня. Питаю про справи, кажу, що він має бути в авангарді. І почула, що він уже не в Україні, а в Білорусі. Не очікувала такої нечемності. Кинула слухавку, – розповіла Захарова.

Нагадаємо, у травні 2025 року український гімнаст Пантелей Колодій змінив спортивне громадянство. Спортсмен хоче представляти Сполучені Штати Америки.

