Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан зі своїм нареченим італійським атлетом Луїджі Самеле розкрили стать майбутньої дитини.

Спортсмени опублікували спільний допис в Instagram.

Пара опублікувала кілька зворушливих знімків із фотосесії, де повідомила стать майбутньої дитини.

– Ми готові розкрити наш секрет. Гортай до кінця, – йдеться у дописі.

На останньому фото на животі вагітної Харлан написано: It’s a girl (Це дівчинка).

Нагадаємо, Ольга Харлан повідомила на початку квітня, що готується вперше стати мамою. Спортсменка опублікувала зворушливе відео, зазначивши, що зовсім скоро у її житті розпочнеться новий важливий етап.

35-річна Харлан є найтитулованішою українською атлеткою в історії Олімпійських ігор. За свою кар’єру вона здобула шість нагород, з яких дві золоті.

