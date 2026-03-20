Хлопчик чи дівчинка: Харлан розсекретила стать первістка
- Ольга Харлан і Луїджі Самеле опублікували фотосесію, де на останньому кадрі розкрили стать дитини.
- Для Харлан це буде перша дитина – вона вперше стане мамою.
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан зі своїм нареченим італійським атлетом Луїджі Самеле розкрили стать майбутньої дитини.
Спортсмени опублікували спільний допис в Instagram.
Пара опублікувала кілька зворушливих знімків із фотосесії, де повідомила стать майбутньої дитини.
– Ми готові розкрити наш секрет. Гортай до кінця, – йдеться у дописі.
На останньому фото на животі вагітної Харлан написано: It’s a girl (Це дівчинка).
Нагадаємо, Ольга Харлан повідомила на початку квітня, що готується вперше стати мамою. Спортсменка опублікувала зворушливе відео, зазначивши, що зовсім скоро у її житті розпочнеться новий важливий етап.
35-річна Харлан є найтитулованішою українською атлеткою в історії Олімпійських ігор. За свою кар’єру вона здобула шість нагород, з яких дві золоті.