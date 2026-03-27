Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров покинет свой пост после того, как команда не смогла пробиться на чемпионат мира-2026. В полуфинале плей-офф украинцы уступили сборной Швеции.

Товарищеский матч против Албании, запланированный на 31 марта, станет для тренера последним во главе национальной команды. Об этом сообщает портал Sport.ua.

По информации издания, Ребров не планирует продлевать контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ), срок действия которого истекает летом этого года.

Сейчас смотрят

Тренеру не удалось выполнить поставленную задачу и вывести сборную Украины на чемпионат мира впервые за последние 20 лет.

В УАФ уже рассматривают кандидатов на замену. Среди них — испанский тренер Унаи Мельгоса, который работает с молодежной сборной Украины.

Также в шорт-листе находится главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань.

Он возглавлял сборную Украины на Олимпийских играх 2026 года, где команда не смогла выйти из группового этапа. Соперниками украинцев были Аргентина, Марокко и Ирак.

Таким образом, Ребров завершит работу со сборной после 34 матчей. За это время команда одержала 15 побед, потерпела 10 поражений и еще восемь раз сыграла вничью.

Сергей Ребров возглавил сборную Украины в 2023 году. Его контракт с Украинской ассоциацией футбола был рассчитан до лета 2026 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.