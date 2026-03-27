Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после поражения в плей-офф отбора от сборной Швеции ответил на вопросы о своём будущем в национальной команде.

Контракт специалиста с УАФ истекает 30 июля 2026 года.

Ребров ответил на вопрос об отставке

На пресс-конференции после матча Ребров не сказал прямо, планирует ли он подавать в отставку после проваленного отбора на ЧМ-2026. Специалист намекнул, что должен доработать до окончания контракта с УАФ.

– Мой контракт заканчивается скоро. Я не получал предложения от УАФ, если получу – я его рассмотрю. Сейчас у меня заканчивается контракт, так что через два месяца вы узнаете, — сказал Ребров.

Впоследствии Реброва еще раз спросили об отставке, на что он эмоционально отреагировал. Журналист Tribuna.com Сергей Барановский сказал, что всем украинским болельщикам интересна его дальнейшая судьба в сборной.

– Я не знаю, всем ли болельщикам, вам или Трибуне нужно это услышать, но я вам сказал: у меня заканчивается контракт. Посмотрим. Пока предложений не было. Что мне вам сказать? У меня еще есть одна игра, — сказал Ребров.

Матч на стадионе Сьютат де Валенсия в испанской Валенсии завершился поражением украинской сборной со счетом 1:3. Таким образом, сине-желтые потеряли шансы на выход в чемпионат мира.

