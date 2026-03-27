Головний тренер збірної України Сергій Ребров залишить свою посаду після того, як команда не змогла пробитися на чемпіонат світу-2026. У півфіналі плей-оф українці поступилися збірній Швеції.

Товариський матч проти Албанії, який заплановано на 31 березня, стане для тренера останнім на чолі національної команди. Про це повідомляє портал Sport.ua.

За інформацією видання, Ребров не планує продовжувати контракт з Українською асоціацією футболу (УАФ), дія якого завершується влітку цього року.

Тренеру не вдалося виконати поставлене завдання та вивести збірну України на чемпіонат світу вперше за останні 20 років.

В УАФ вже розглядають кандидатів на заміну. Серед них – іспанський тренер Унаї Мельгоса, який працює з молодіжною збірною України.

Також у шорт-листі перебуває головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань.

Він очолював збірну України на Олімпійських іграх 2026 року, де команда не змогла подолати груповий етап. Суперниками українців були Аргентина, Марокко та Ірак.

Таким чином, Ребров завершить роботу зі збірною після 34 матчів. За цей час команда здобула 15 перемог, зазнала 10 поразок і ще вісім разів зіграла внічию.

Сергій Ребров очолив збірну України у 2023 році. Його контракт з Українською асоціацією футболу був розрахований до літа 2026 року.

