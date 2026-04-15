Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Финляндии Александр Стубб приняли участие в тренировке женской команды Оттава Чардж, выступающей в профессиональной лиге PWHL.

Об этом сообщает BBC.

Карни и Стубб сыграли в хоккей

Карни играл в хоккей и выступал на позиции вратаря, когда учился в Гарварде в США и в Оксфорде в Великобритании.

А вот отец финского президента в свое время возглавлял Финскую ассоциацию хоккея на льду в период с 1976 по 1983 год. Сам Стубб вырос, играя в хоккей за ХИФК в Финляндии.

🇨🇦 Prime Minister Mark Carney and 🇫🇮 President Alexander Stubb have taken the ice for some drills with us! pic.twitter.com/cbYwABDgxp — Ottawa Charge (@PWHL_Ottawa) April 14, 2026

Политики пообщались с прессой и приняли участие в тренировках с командой, оба надев свитера Оттава Чардж.

It’s not every day you get to skate with World leaders 🇨🇦🇫🇮 It was an honour and a pleasure to have Canadian Prime Minister Mark Carney and Finland President Alexander Stubb out to practice this afternoon! We appreciate your time and your support as we make our final push to the… pic.twitter.com/75ytAZoAq8 — Ottawa Charge (@PWHL_Ottawa) April 14, 2026

В составе Оттавы есть два финских игрока, Ронья Саволайнен и Санни Ахола, которые представляли Финляндию на Олимпийских играх-2026.

Также за команду играют 15 игроков, родившихся в Канаде, в том числе Эмили Кларк, Джоселин Ларок и капитан Брианна Дженнер, которые выиграли серебро с Канадой на Олимпиаде в Италии.

Для Карни этот товарищеский хоккейный матч состоялся всего через несколько часов после того, как его Либеральная партия обеспечила себе незначительное большинство в Палате общин.

