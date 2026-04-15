Премьер-министр Канады Марк Карни и президент Финляндии Александр Стубб приняли участие в тренировке женской команды Оттава Чардж, выступающей в профессиональной лиге PWHL.

Об этом сообщает BBC.

Карни играл в хоккей и выступал на позиции вратаря, когда учился в Гарварде в США и в Оксфорде в Великобритании.

А вот отец финского президента в свое время возглавлял Финскую ассоциацию хоккея на льду в период с 1976 по 1983 год. Сам Стубб вырос, играя в хоккей за ХИФК в Финляндии.

Политики пообщались с прессой и приняли участие в тренировках с командой, оба надев свитера Оттава Чардж.

В составе Оттавы есть два финских игрока, Ронья Саволайнен и Санни Ахола, которые представляли Финляндию на Олимпийских играх-2026.

Также за команду играют 15 игроков, родившихся в Канаде, в том числе Эмили Кларк, Джоселин Ларок и капитан Брианна Дженнер, которые выиграли серебро с Канадой на Олимпиаде в Италии.

Для Карни этот товарищеский хоккейный матч состоялся всего через несколько часов после того, как его Либеральная партия обеспечила себе незначительное большинство в Палате общин.

