Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент Фінляндії Александр Стубб взяли участь у тренуванні жіночої команди Оттава Чардж, яка виступає у професійній лізі PWHL.

Карні та Стубб зіграли в хокей

Карні грав у хокей та виступав на позиції воротаря, коли навчався у Гарварді у США та в Оксфорді у Великій Британії.

А ось батько фінського президента свого часу очолював Фінську асоціацію хокею на льоду у період з 1976 до 1983 року. Сам Стубб виріс, граючи в хокей за ГІФК у Фінляндії.

Політики поспілкувалися з пресою та взяли участь у тренуваннях із командою, обидва вдягнувши светри Оттава Чардж.

У складі Оттави є дві фінські гравчині, Ронья Саволайнен та Санні Ахола, які представляли Фінляндію на Олімпійських іграх-2026.

Також за команду грають 15 гравчинь, народжених у Канаді, зокрема Емілі Кларк, Джоселін Ларок та капітанка Бріанна Дженнер, які виграли срібло з Канадою на Олімпіаді в Італії.

Для Карні цей товариський хокейний матч відбувся лише через кілька годин після того, як його Ліберальна партія забезпечила собі незначну більшість у Палаті громад.

