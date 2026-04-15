Прем’єр-міністр Канади Марк Карні та президент Фінляндії Александр Стубб взяли участь у тренуванні жіночої команди Оттава Чардж, яка виступає у професійній лізі PWHL.

Про це пише BBC.

Карні та Стубб зіграли в хокей

Карні грав у хокей та виступав на позиції воротаря, коли навчався у Гарварді у США та в Оксфорді у Великій Британії.

А ось батько фінського президента свого часу очолював Фінську асоціацію хокею на льоду у період з 1976 до 1983 року. Сам Стубб виріс, граючи в хокей за ГІФК у Фінляндії.

🇨🇦 Prime Minister Mark Carney and 🇫🇮 President Alexander Stubb have taken the ice for some drills with us! pic.twitter.com/cbYwABDgxp — Ottawa Charge (@PWHL_Ottawa) April 14, 2026

Політики поспілкувалися з пресою та взяли участь у тренуваннях із командою, обидва вдягнувши светри Оттава Чардж.

It’s not every day you get to skate with World leaders 🇨🇦🇫🇮 It was an honour and a pleasure to have Canadian Prime Minister Mark Carney and Finland President Alexander Stubb out to practice this afternoon! We appreciate your time and your support as we make our final push to the… pic.twitter.com/75ytAZoAq8 — Ottawa Charge (@PWHL_Ottawa) April 14, 2026

У складі Оттави є дві фінські гравчині, Ронья Саволайнен та Санні Ахола, які представляли Фінляндію на Олімпійських іграх-2026.

Також за команду грають 15 гравчинь, народжених у Канаді, зокрема Емілі Кларк, Джоселін Ларок та капітанка Бріанна Дженнер, які виграли срібло з Канадою на Олімпіаді в Італії.

Для Карні цей товариський хокейний матч відбувся лише через кілька годин після того, як його Ліберальна партія забезпечила собі незначну більшість у Палаті громад.

