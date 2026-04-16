Шахтар у четвер, 16 квітня, зіграє матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій УЄФА проти нідерландського АЗ. Гра відбудеться на стадіоні АФАС в Алкмарі.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

АЗ Алкмар – Шахтар: прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом у матчі АЗ Алкмар – Шахтар є підопічні Ле-Роя Ехтельда.

На перемогу нідерландської команди приймають ставки з коефіцієнтом 2.08. Успіх українського клубу оцінюють в 3.52. Нічийний результат матчу АЗ – Шахтар в основний час – 3.76.

Згідно з прогнозом букмекерів, на те, що Шахтар вийде до півфіналу дають прогноз 1.08, тоді як прохід АЗ оцінюють у 9.01.

В історії протистоянь команди перетиналися чотири рази. У сезоні-2004/05 у Кубку УЄФА обидва матчі завершилися на користь нідерландського клубу. У 2023 році команди провели товариську гру, яка закінчилася результативною нічиєю 3:3.

Минулого тижня фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Арди Турана з рахунком 3:0.

Переможець двоматчевого протистояння в 1/2 фіналу Ліги конференцій зіграє з тріумфатором у парі Крістал Пелас – Фіорентина.

