Специальный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение в отношении поведения россиянки Софии Ильтеряковой на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии.

На этапе Кубка мира по художественной гимнастике украинка Таисия Онуфрийчук завоевала три золотые медали в отдельных видах и стала первой в многоборье.

В упражнениях с обручем, где Онуфрийчук взяла золото, второй на подиум поднялась россиянка.

Во время церемонии награждения гимнасток “нейтральная” демонстративно отказалась поворачиваться лицом к флагам, когда звучал гимн Украин.

После поведения Ильтеряковой Украинская федерация гимнастики выдвинула требование лишить ее статуса “нейтральной” спортсменки.

Однако специальный комитет FIG решил ограничиться минимальным наказанием для россиянки. Представительнице страны-агрессора вынесли лишь предупреждение. Отмечается, что любое последующее нарушение приведет к лишению “нейтрального” статуса.

– Этот неприятный случай подчеркнул необходимость уточнения протокола, регулирующего наши церемонии награждения, в соответствии с Олимпийской хартией, – говорится в заявлении.

Там добавили, что отворачивание во время гимна Украины может быть воспринято как несовместимое со стандартами поведения, которых ожидают от “нейтральных” спортсменов.

