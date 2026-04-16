Спеціальний комітет Міжнародної федерації гімнастики (FIG) ухвалив рішення щодо поведінки росіянки Софії Ільтерякової на етапі Кубка світу з художньої гімнастики у Болгарії.

На етапі Кубка світу з художньої гімнастики українка Таїсія Онофрійчук виборола три золоті нагороди в окремих видах та стала першою у багатоборстві.

У вправах з обручем, де Онуфрійячук взяла золото, другою на подіум піднялася росіянка.

Під час церемонії нагородження гімнасток “нейтральна” демонстративно відмовилася повертатися обличчям до прапорів, коли лунав гімн України.

Після поведінки Ільтерякової Українська федерація гімнастики висунула вимогу позбавити її статусу “нейтральної” спортсменки.

Проте спеціальний комітет FIG вирішив обмежитися мінімальним покаранням для росіянки. Представниці країни-агресора винесли лише попередження. Зазначається, що будь-яке наступне порушення призведе до позбавлення “нейтрального” статусу.

– Цей неприємний випадок підкреслив необхідність уточнення протоколу, що регулює наші церемонії нагородження, відповідно до Олімпійської хартії, – йдеться у заяві.

Там додали, що відвертання під час гімну України можуть сприйняти як несумісне зі стандартами поведінки, яку очікують від “нейтральних” атлетів.

