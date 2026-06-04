Украинка Юлия Левченко победила на этапе континентального тура — Paavo Nurmi Games, который прошел в финском Турку.

Она с третьей попытки преодолела высоту 1,97 метра.

Левченко завоевала золото на турнире в Финляндии

Украинка без ошибок взяла планку на высоте 1,87 м, а 1,91 м и 1,94 м преодолела со второй попытки. В борьбе за золото она опередила ямайскую спортсменку Ламару Дистин, которая не смогла взять 1,97 м.

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После этого Левченко пыталась преодолеть 2,00 м и перенесла последнюю попытку на 2,03 м, что могло стать ее личным рекордом. Однако преодолеть эту высоту не удалось.

Результата 1,97 м хватило для победы на турнире золотого уровня Мирового континентального тура. В этом сезоне выше она прыгала лишь дважды — на 1,99 м.

Бронзовую медаль соревнований завоевала представительница Швеции Луиза Экман.

Для Левченко это уже вторая победа в летнем сезоне-2026. Ранее украинка триумфировала на этапе Бриллиантовой лиги в китайском Сямень, где преодолела планку на высоте 1,99 м. Второе место тогда заняла Ирина Геращенко.

Напомним, в марте Левченко завоевала серебро на чемпионате мира в помещении. Чемпионкой тогда стала Ярослава Магучих.

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