Українка Юлія Левченко перемогла на етапі континентального туру — Paavo Nurmi Games, що відбувся у фінському Турку.

Вона з третьої спроби підкорила висоту 1,97 метри.

Левченко виграла золото на турнірі у Фінляндії

Українка без помилок взяла планку на 1,87 м, а 1,91 м і 1,94 м підкорила з другої спроби. У боротьбі за золото вона випередила ямайську спортсменку Ламару Дістін, яка не змогла взяти 1,97 м.

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Після цього Левченко намагалася підкорити 2,00 м та перенесла останню спробу на 2,03 м, що могло стати її особистим рекордом. Проте підкорити цю висоту не вдалося.

Результату 1,97 м вистачило для перемоги на турнірі золотого рівня Світового континентального туру. Цього сезону вище вона стрибала лише двічі — на 1,99 м.

Бронзову медаль змагань здобула представниця Швеції Луїза Екман.

Для Левченко це вже друга перемога в літньому сезоні-2026. Раніше українка тріумфувала на етапі Діамантової ліги в китайському Сямень, де подолала планку на висоті 1,99 м. Друге місце тоді посіла Ірина Геращенко.

Нагадаємо, у березні Левченко виграла срібло чемпіонату світу у приміщенні. Чемпіонкою тоді стала Ярослава Магучіх.

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