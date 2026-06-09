Президента США Дональда Трампа освистали на баскетбольному матчі в Нью-Йорку. Він став першим чинним президентом США, який відвідав фінал НБА між Нью-Йорк Нікс та Сан-Антоніо Сперс.

Про це пише журнал Time та видання BBC.

Трампа освистали на НБА

Освистування пролунали після того, як під час виконання національного гімну США Дональда Трампа показали на великих екранах арени.

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В цей момент президент США віддавав честь, поки співак виконував гімн.

Трамп прибув на Медісон-сквер-гарден разом зі своєю онукою Кай Трамп та власником Нікс Джеймсом Доланом.

Також на грі були присутні члени адміністрації президента США, зокрема міністр транспорту Шон Даффі, міністр внутрішніх справ Даг Бургум, керівник Агентства з охорони навколишнього середовища Лі Зельдін та спецпосланник Стів Віткофф.

Через прибуття Трампа на гру вулиці навколо Медісон-сквер-гарден закрили для пішоходів і транспорту. Для цього задіяли тисячі співробітників поліції Нью-Йорка та сотні співробітників Секретної служби.

На кожному кварталі встановлювали металеві бар’єри, а вболівальники проходили через суворі заходи безпеки, як в аеропорту.

Для барів у цьому районі, які транслювали фінальний матч, це, як зазвичай, була б прибуткова ніч. Але через суворі правила безпеки багато закладів залишилися порожніми.

Сама гра завершилася поразкою Нью-Йорк Нікс з рахунком 111:115 у третьому матчі фіналу НБА. Це дозволило Сперс скоротити перевагу Нікс до 1:2 у серії.

Матч також відвідав мер Нью-Йорка Зоран Мамдані та низка знаменитостей, серед яких Тімоті Шаламе, Тіна Фей, Трейсі Морган, Бен Стіллер, Ларрі Девід та Спайк Лі.

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