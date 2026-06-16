Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан вперше стала мамою.

Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці Instagram.

Харлан вперше стала мамою

Ольга Харлан та італійський фехтувальний Луїджі Самеле зазначили, що стали батьками у неділю, 14 червня.

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Також спортсмени розкрили ім’я дитини. Дівчинку назвали Аріанна.

Спортсмени опублікували спільне фото, на якому Ольга та Луїджі тримають Аріанну за її маленьку ручку.

– Аріанна. 14.06.2026. Мама й тато люблять тебе більше за все на світі, – йдеться у дописі спортсменів у соціальній мережі.

View this post on Instagram A post shared by Kharlan Olga / Ukrainian fencer 🇺🇦🤺 (@olgakharlan)

Про вагітність Ольги Харлан стало відомо у лютому цього року. Тоді фехтувальниця опублікувала зворушливе відео, зазначивши, що зовсім скоро у її житті розпочнеться новий важливий етап.

У березні Ольга та Луїджі розкрили, що чекають на появу дівчинки, опублікувавши кілька зворушливих знімків з фотосесії.

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