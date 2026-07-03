Український розігруючий Максим Шульга виступатиме у Літній лізі НБА за Голден Стейт Ворріорз. Баскетболіст потрапив до складу команди на домашній турнір у Сан-Франциско.

Про це повідомив репортер Боббі Крівіцкі.

Максим Шульга змінив команду

Минулий сезон Шульга провів у складі Бостон Селтікс, за який дебютував в НБА. Українець зіграв у десяти матчах регулярного чемпіонату та ще у двох у плейоф.

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У середньому він проводив на майданчику 3 хвилини, за які набирав 0,8 очки, 0,5 підбирання та 0,2 асисти.

Влітку Бостон не гарантував Шульзі мінамальний контракт на наступний сезон. Очікувалося, що він боротиметься за двосторонню угоду від Селтікс на Літню лігу, але клуб надав такі контракти Амарі Вільямсу та Діллону Мітчеллу.

Шульга приєднався до Голден Стейт і конкуруватиме за місце в заявці команди на сезон НБА.

У Літній лізі він гратиме разом із форвардом Якселем Лендеборгом, якого Ворріоз нещодавно обрали під 11-м піком драфту.

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