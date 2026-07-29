НОК Украины оспаривает в CAS возобновление прав Олимпийского комитета РФ
- Национальный олимпийский комитет Украины вместе с Минмолодежьспорта подали апелляцию в CAS, требуя отменить решение МОК о возобновлении прав Олимпийского комитета РФ.
- Украинская сторона отмечает, что решение принято преждевременно и противоречит Олимпийской хартии, поскольку Россия не устранила нарушения посягательства на спортивную юрисдикцию Украины.
Национальный олимпийский комитет Украины официально приступил к процедуре обжалования в Спортивном арбитражном суде (CAS) решения МОК о временном возобновлении прав Олимпийского комитета Российской Федерации.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте НОК Украины.
НОК Украины оспаривает в CAS решение МОК
НОК Украины вместе с Министерством молодежи и спорта начал обжаловать в CAS (Лозанна, Швейцария) решение Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета о временном возобновлении прав ОКР от 7 июля.
Уже 28 июля НОК Украины направил апелляционную жалобу в CAS с требованием отменить решение МОК.
По убеждению украинской стороны, это решение нарушает нормы Олимпийской хартии, противоречит прецедентной практике CAS и игнорирует факты, по которым в 2023 году приостановили членство Олимпийского комитета РФ.
Аргументация НОК Украины состоит в том, что МОК принял решение преждевременно, не проведя надлежащей проверки по устранению нарушений, которые стали причиной отстранения Олимпийского комитета России по инициативе украинской стороны 6 октября 2023 года.
– Речь идет о вмешательстве в территориальную юрисдикцию НОК Украины путем включения в структуру ОКР спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины, – говорится в заявлении.
В НОК считают, что представление апелляции является важным шагом в защите принципов Олимпийской хартии, международного права и территориальной целостности Украины в международной спортивной среде.
7 июля 2026 года Международный олимпийский комитет снял рекомендации по ограничению участия спортсменов из России в международных соревнованиях.