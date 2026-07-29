Національний олімпійський комітет України офіційно розпочав процедуру оскарження в Спортивному арбітражному суді (CAS) рішення МОК щодо тимчасового поновлення прав Олімпійського комітету Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті НОК України.

НОК України оскаржує в CAS рішення МОК

Як зазначається, НОК України разом з Міністерством молоді та спорту розпочав оскаржувати в CAS (Лозанна, Швейцарія) рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету про тимчасове поновлення прав ОКР від 7 липня.

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Вже 28 липня НОК України спрямував апеляційну скаргу до CAS з вимогою скасувати рішення МОК.

На переконання української сторони, це рішення порушує норми Олімпійської хартії, суперечить прецедентній практиці CAS та ігнорує факти, через які у 2023 році призупинили членство Олімпійського комітету РФ.

Аргументація НОК України полягає в тому, що МОК ухвалив рішення передчасно, не провівши належної перевірки щодо усунення порушень, які стали причиною відсторонення Олімпійського комітету Росії за ініціативою української сторони 6 жовтня 2023 року.

– Йдеться про втручання у територіальну юрисдикцію НОК України шляхом включення до структури ОКР спортивних організацій із тимчасово окупованих територій України, – йдеться у заяві.

У НОК вважають, що подання апеляції є важливим кроком у захисті принципів Олімпійської хартії, міжнародного права та територіальної цілісності України в міжнародному спортивному середовищі.

7 липня 2026 року Міжнародний олімпійський комітет зняв рекомендації щодо обмеження участі спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях.

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