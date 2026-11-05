Гонщик Ferrari Шарль Леклер впервые стал отцом: как назвали дочь
Гонщик Ferrari Шарль Леклер и его жена Александра Леклер впервые стали родителями.
Об этом супруги сообщили на своих страницах в Instagram.
Шарль Леклер стал отцом
Леклеры опубликовали фотографию ножек новорожденной дочери в розовых вязаных штанишках и белых носочках с подписью.
Снимок они подписали, указав имя девочки и дату ее рождения. Ребёнка назвали Бьянкой, и она родилась 3 ноября.
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Ранее Леклер признавался, что с нетерпением ждет появления ребенка и считает это событие очень особенным для себя.
Монак также отмечал, что в свободное от гонок время старается уделять внимание жене, собаке Лео, семье и друзьям.
Недавно в интервью Harper’s Bazaar монегаск отмечал, что с нетерпением ждет, когда станет отцом.
– Я просто с нетерпением жду этого. У нас уже есть один сын – Лео (собака, – Ред.), ведь мы уже считаем его своим сыном, и будет замечательно стать отцом во второй раз, – сказал Шарль.
Шарль и Александра поженились на частной церемонии в Монако в феврале 2026 года.
Заняв четвёртое место на Гран-при Мексики, Леклерк улетел домой в Монако перед Гран-при Бразилии, которое состоится в ближайшие выходные.
С рождением первенца Леклера поздравили его команда Ferrari, команды Mercedes и Cadillac, гонщики, в частности бывший напарник по Скудерии Карлос Сайнс, гонщик McLaren Оскар Пиастри и пилот Mercedes Джордж Расселл.