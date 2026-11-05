Гонщик Ferrari Шарль Леклер и его жена Александра Леклер впервые стали родителями.

Об этом супруги сообщили на своих страницах в Instagram.

Шарль Леклер стал отцом

Леклеры опубликовали фотографию ножек новорожденной дочери в розовых вязаных штанишках и белых носочках с подписью.

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Снимок они подписали, указав имя девочки и дату ее рождения. Ребёнка назвали Бьянкой, и она родилась 3 ноября.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexandra Leclerc (@alexandramalenaleclerc)

Ранее Леклер признавался, что с нетерпением ждет появления ребенка и считает это событие очень особенным для себя.

Монак также отмечал, что в свободное от гонок время старается уделять внимание жене, собаке Лео, семье и друзьям.

Недавно в интервью Harper’s Bazaar монегаск отмечал, что с нетерпением ждет, когда станет отцом.

– Я просто с нетерпением жду этого. У нас уже есть один сын – Лео (собака, – Ред.), ведь мы уже считаем его своим сыном, и будет замечательно стать отцом во второй раз, – сказал Шарль.

Шарль и Александра поженились на частной церемонии в Монако в феврале 2026 года.

Заняв четвёртое место на Гран-при Мексики, Леклерк улетел домой в Монако перед Гран-при Бразилии, которое состоится в ближайшие выходные.

С рождением первенца Леклера поздравили его команда Ferrari, команды Mercedes и Cadillac, гонщики, в частности бывший напарник по Скудерии Карлос Сайнс, гонщик McLaren Оскар Пиастри и пилот Mercedes Джордж Расселл.

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