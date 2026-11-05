Гонщик Ferrari Шарль Леклер та його дружина Александра Леклер вперше стали батьками.

Про це подружжя повідомило на своїх сторінках в Instagram.

Шарль Леклер став батьком

Леклери опублікували фотографію ніжок новонародженої доньки в рожевих в’язаних штанцях і білих шкарпетках із підписом.

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Знімок вони підписали, зазначивши ім’я дівчинки та дату її народження. Дитину назвали Б’янкою і народилася вона 3 листопада.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexandra Leclerc (@alexandramalenaleclerc)

Раніше Леклер зізнавався, що з нетерпінням чекає на появу дитини і вважає цю подію дуже особливою для себе.

Монегаск також зазначав, що у вільний від перегонів час намагається приділяти увагу дружині, собаці Лео, сім’ї та друзям.

Нещодавно в інтерв’ю Harper’s Bazaar монегаск зазначав, що з нетерпінням чекає, коли стане батьком.

– Я просто з нетерпінням чекаю на це. У нас уже є один син – Лео (пес, – Ред.), адже ми вже вважаємо його своїм сином, і буде чудово стати батьком вдруге, – сказав Шарль.

Шарль та Александра одружилися під час приватної церемонії в Монако в лютому 2026 року.

Зайнявши четверте місце на Гран-прі Мексики, Леклерк вилетів додому в Монако перед Гран-прі Бразилії, яке відбудеться найближчими вихідними.

Із народженням первістка Леклера привітала його команда Ferrari, команди Mercedes та Cadillac, гонщики, зокрема екснапарник по Скудерії Карлос Сайнс, гонщик McLaren Оскар Піастрі, пілот Mercedes Джордж Раселл. Читайте також Кімі Антонеллі здобув перший титул чемпіона у Формулі-1

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