Правительство Канады сообщило Международной федерации хоккея (IIHF) и своей федерации хоккея, что не будет выдавать визы россиянам для участия в предстоящем юношеском чемпионате мира.

Об этом сообщает издание TSN.

Канада не выдаст визы россиянам

Россияне, имеющие действующие канадские визы, также не имеют права участвовать в турнире, даже под нейтральным флагом.

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Государственный секретарь Канады по вопросам спорта Адам Ван Коеверден заявил, что эти меры призваны не допустить, чтобы правительства России и Беларуси использовали международные спортивные соревнования в качестве платформ для представления государства, политической легитимизация и пропаганды.

Позиция Канады также предусматривает, что только отдельные спортсмены, выступающие в нейтральном статусе, и в дальнейшем смогут участвовать в международных спортивных соревнованиях, проводимых в Канаде.

– Позиция Канады однозначна: пока Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины, не может быть и речи о возвращении к привычному положению дел. Канада и впредь будет поддерживать Украину, – говорится в заявлении.

На прошлой неделе премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что российские и беларусские спортсмены не смогут выступать в Канаде от имени своих стран, пока продолжается война.

Однако в заявлении правительства Канады от 3 ноября отдельным спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных участников, но без уточнения, распространяется ли это положение на российскую сборную на ЧМ, который стартует 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Однако Ван Коеверден в понедельник уточнил, что статус “нейтральных спортсменов”, который применялся к россиянам на других соревнованиях, касается отдельных спортсменов, а не команд.

В прошлом месяце Спортивный арбитражный суд (CAS) принял скандальное решение о том, что IIHF должна восстановить Россию в международных хоккейных соревнованиях.