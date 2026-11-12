Уряд Канади повідомив Міжнародну федерацію з хокею (IIHF) та власну федерацію хокею, що не видаватиме візи росіянам для участі у майбутньому молодіжному чемпіонаті світу.

Про це повідомляє видання TSN.

Канада не видасть візи росіянам

Росіяни, які мають чинні канадські візи, також не мають права брати участь у турнірі, навіть під нейтральним прапором.

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Державний секретар Канади з питань спорту Адам Ван Коеверден заявив, що ці заходи мають на меті не допустити, щоб уряди Росії та Білорусі використовували міжнародні спортивні змагання як платформи для представлення держави, політичної легітимізації та пропаганди.

Позиція Канади також передбачає, що лише окремі спортсмени, які виступають у нейтральному статусі, і надалі зможуть брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, що проводяться в Канаді.

– Позиція Канади є однозначною: доки Росія продовжує свою агресивну війну проти України, не може бути й мови про повернення до звичного стану речей. Канада й надалі підтримуватиме Україну, – йдеться в заяві.

Минулого тижня прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що російські та білоруські спортсмени не зможуть виступати в Канаді від імені своїх країн, доки триває війна.

Проте у заяві уряду Канади від 3 листопада окремим спортсменам дозволили брати участь у змаганнях як нейтральним учасникам, але без уточнення, чи поширюється це положення на російську збірну на ЧС, який стартує 26 грудня в Едмонтоні та Ред-Дірі.

Проте Ван Коеверден у понеділок уточнив, що статус “нейтральних спортсменів”, який застосовувався до росіян на інших змаганнях, стосується окремих спортсменів, а не команд.

Минулого місяця Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив скандальне рішення, що IIHF має поновити Росію у міжнародних хокейних змаганнях.

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