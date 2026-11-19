Украинка Виктория Мотричко защитила титул чемпионки мира по классическим шашкам. Для неё это третья победа в карьере на ЧМ.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

Мотричко – чемпионка мира по классическим шашкам

Украинка отстаивала звание чемпионки мира в решающем матче, который состоялся в Таллинне (Эстония).

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В финальном матче Мотричко встретилась с Дарьей Ткаченко – шашкисткой украинского происхождения, которая с 2016 года сменила спортивное гражданство на российское, а после начала полномасштабного вторжения решила представлять Нидерланды.

Ткаченко воспользовалась правом бывшей чемпионки мира, вызвав новую обладательницу титула на матч за это звание.

В 2025 году, когда украинка триумфировала в Тринидаде и Тобаго, нидерландка заняла пятое место.

Мотричко выиграла одну из девяти классических партий, тогда как остальные восемь завершились ничьей.

В следующих трех партиях в рапиде и блице соперницы также разошлись миром. Судьба противостояния решилась в суперблице, где сильнее оказалась украинка.

Таким образом, Виктория Мотричко в третий раз выиграла чемпионат мира, впервые в карьере подтвердив статус действующей чемпионки. Свой первый мировой титул украинка завоевала в 2023 году, в следующем сезоне уступила Ткаченко, а в 2025-м вновь вернула себе чемпионство.

Следующий ЧМ по классическим шашкам состоится в 2027 году. Формат двухгодичного цикла предусматривает разыгрыш трофея между участницами, прошедшими квалификационный отбор, без проведения отдельного матча за титул.

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