Українка Вікторія Мотрічко захистила звання чемпіонки світу з класичних шашок. Для неї це третя перемога у кар’єрі на ЧС.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Мотрічко – чемпіонка світу з класичних шашок

Українка відстоювала звання чемпіонки світу у вирішальному матчі, який відбувся у Таллінні (Естонія).

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У фінальному матчі Мотрічко зустрілася з Дар’єю Ткаченко – шашкісткою українського походження, яка з 2016 року змінила спортивне громадянство на російське, а після початку повномасштабного вторгнення вирішила представляти Нідерланди.

Ткаченко скористалася правом колишньої чемпіонки світу, викликавши нову володарку титулу на матч за це звання.

У 2025 році, коли українка тріумфувала в Трінідаді і Тобаго, нідерландка посіла п’яте місце.

Мотрічко виграла одну з дев’яти класичних партій, тоді як решта вісім звелися до нічиєї.

У наступних трьох партіях у рапіді та бліці суперниці також розійшлися миром. Доля протистояння вирішилася у Супербліці, де сильнішою виявилася українка.

Таким чином, Вікторія Мотрічко втретє виграла чемпіонат світу, вперше в кар’єрі підтвердивши статус чинної чемпіонки. Свій перший світовий титул українка завоювала 2023 року, наступного сезону поступилася Ткаченко, а 2025-го знову повернула собі чемпіонство.

Наступний ЧС з класичних шашок відбудеться у 2027 році. Формат дворічного циклу передбачає розіграш трофея між учасницями, які пройшли кваліфікаційний відбір, без проведення окремого матчу за титул.

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