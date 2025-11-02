Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, впервые признался, почему он прекратил сотрудничество со спортсменом.

Об этом он рассказал YouTube-каналу Okay Eva.

Почему Красюк и Усик прекратили сотрудничество

По словам Красюка, решение прекратить сотрудничество было его инициативой. Он сказал, что был не согласен с проведением реванша Усика против британца Даниэля Дюбуа. Промоутер считал, что украинец рисковал.

– Это я завершил это сотрудничество. Я написал ему письмо. Не по электронной почте, не по телефону, а физическое письмо. Не скажу (о чем письмо, – Ред.). Ну, оно на то и было письмо – личное, индивидуальное. Это же сложная история, она же не базируется просто на контрактах, – сказал Красюк.

Он отметил, что их контракт с Усиком закончился перед боем с Джошуа – то есть фактически в 2021 году.

По его словам, после этого они сотрудничали на “братских” началах: никто никому ничего не был должен и не имел никаких обязательств. Усик нуждался в нем как в менеджере, а он – в Усике как в спортсмене.

Красюк добавил, что за это время они проделали довольно неплохую работу, после чего сотрудничество естественным образом подошло к концу.

– Если честно, я был противником этого боя с Дюбуа. На тот момент Усик достиг всего, что можно. Заработал всего, что только можно было заработать. Тот поединок даже приблизительно не приносил ему столько денег, сколько он заработал с Фьюри в первом, во втором, сколько он заработал с Джошуа. Во-вторых, риск с Дюбуа был высоким и неоправданным.

Дюбуа – бегемот, молодой парень, квадратный, с бетонной головой. Ты выходишь и от любого удара, если его пропустил, можешь упасть – и вся твоя карьера, все, что ты выстраивал эти 12 лет, уходит коту под хвост. А ради чего? Ради каких-то там $10 млн? Да нет, этого не стоит делать, – сказал промоутер.

Красюк признал, что не хотел брать на себя ответственность за результат, ведь с самого начала был против реванша между Усиком и Дюбуа.

Он объяснил, что были люди, заинтересованные в проведении этого боя, ведь им нужно было “зарабатывать на бутерброды”, поэтому именно им и был выгоден этот поединок.

– Были люди, которые были заинтересованы в том, чтобы “доить”. Ну, надо же за что-то там бутерброды покупать. Им нужен был этот поединок, – сказал Александр.

По словам Красюка, он уже не влиял на процесс и не принимал никаких решений, однако в любом случае должен был бы разделять ответственность. Менеджер подчеркнул, что не видел смысла нести ответственность за решение, к которому не имел никакого отношения, и даже был его противником.

Красюк сказал, что написал Усику: Саничка, я пожизненно останусь промоутером двукратного абсолютного чемпиона, а тебе желаю стать трехкратным в скором времени.

