Олександр Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика, вперше зізнався, чому він припинив співпрацю зі спортсменом.

Чому Красюк й Усик припинили співпрацю

За словами Красюка, рішення припинити співпрацю було його ініціативою. Він сказав, що був не згоден із проведенням реваншу Усика проти британця Даніеля Дюбуа. Промоутер вважав, що українець ризикував.

– Це я завершив цю співпрацю. Я написав йому листа. Не е-мейлом, не телефоном, а фізичного листа. Не скажу (про що лист, – Ред.). Ну, він на те і був лист – особистий, індивідуальний. Це ж трушна історія, вона ж не базується просто на контрактах, – сказав Красюк.

Він зазначив, що їхній контракт із Усиком завершився перед боєм з Джошуа – тобто фактично у 2021 році.

За його словами, після цього вони співпрацювали на “братерських” засадах: ніхто нікому нічого не винен був і не мав жодних зобов’язань. Усик потребував його як менеджера, а він — Усика як спортсмена.

Красюк додав, що за цей час вони виконали досить непогану роботу, після чого співпраця природно дійшла до завершення.

– Якщо вже руку на серце покласти, я був противником цього бою із Дюбуа. На той момент Усик досяг усього, що можна. Заробив усього, що тільки можна було заробити. Той поєдинок навіть приблизно не приносив йому коштів, скільки він заробив з Ф’юрі в першому, у другому, скільки він заробив з Джошуа. По-друге, ризик з Дюбуа був високий і невиправданий.

Дюбуа – бегемот, молодий хлопець, квадратний, з бетонною головою. Ти виходиш і від будь-якого удару, якщо його пропустив, можеш впасти – і вся твоя кар’єра, все, що ти вибудовував ці 12 років, йде коту під хвіст. А заради чого? Заради якихось там $10 млн? Та ні, цього не варто робити, – сказав промоутер.

Красюк визнав, що не хотів брати на себе відповідальність за результат, адже від самого початку був проти реваншу між Усиком і Дюбуа.

Він пояснив, що були люди, зацікавлені в проведенні цього бою, адже їм потрібно було “заробляти на бутерброди”, тож саме їм і був вигідний цей поєдинок.

– Були люди, які зацікавлені були в тому, щоб “доїти”. Ну, треба ж за щось там бутерброди купляти. Їм треба був цей поєдинок, – сказав Олександр.

За словами Красюка, він уже не впливав на процес і не ухвалював жодних рішень, однак у будь-якому разі мав би розділяти відповідальність. Менеджер підкреслив, що не бачив сенсу нести відповідальність за рішення, до якого не мав жодного стосунку, і навіть був його противником.

Красюк сказав що написав Усику: Санічка, я довічно залишусь промоутером дворазового абсолютного чемпіона, а тобі бажаю стати триразовим незабаром.

