Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик отказался от пояса Всемирной боксерской организации WBO.

Об этом WBO сообщила в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter).

Усик отказался от пояса WBO

В WBO отметили, что получили официальное сообщение от команды Александра Усика относительно чемпионского пояса организации.

Сейчас смотрят

– После тщательного рассмотрения Усик решил отказаться от титула, – заявили в WBO.

Президент Всемирной боксерской организации Густаво Оливьери выразил свое восхищение и благодарность Усику, непобедимому чемпиону мира WBO в двух весовых категориях.

Он добавил, что карьера украинца является одной из самых выдающихся в современной эпохе бокса.

В самой организации заявили, что принимают и уважают решение Александра отказаться от пояса WBO.

– Это не прощание, а, как выразилась его команда, уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Александра Усика и его команды. Его место в истории WBO и в мировом наследии бокса навсегда закреплено, – говорится в пресс-релизе WBO.

Там также добавили, что Усик олицетворяет “совершенство, дисциплину, честность, патриотизм” и является источником гордости для народа Украины и настоящим мировым послом бокса.

Отказ от титула означает, что Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Сейчас он владеет тремя главными поясами по версиям IBF, WBA и WBC.

Напомним, 19 июля на Уэмбли Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз объединил пояса в супертяжелом весе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.