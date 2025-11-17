Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик відмовився від поясу Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Про це WBO повідомила у своєму акаунті у соціальній мережі X (Twitter).

Усик відмовився від поясу WBO

У WBO зазначили, що отримали офіційне повідомлення від команди Олександра Усика щодо чемпіонського поясу організації.

Зараз дивляться

– Після ретельного розгляду Усик вирішив відмовитися від титулу, – заявили в WBO.

Президент Всесвітньої боксерської організації Густаво Олів’єрі висловив своє захоплення та вдячність Усику, непереможеному чемпіону світу WBO у двох вагових категоріях.

Він додав, що кар’єра українця є однією з найвидатніших в сучасній епосі боксу.

View this post on Instagram A post shared by WBO (@worldboxingorg)

У самій організації заявили, що приймають та поважають рішення Олександра відмовитися від поясу WBO.

– Це не прощання, а, як висловилася його команда, шаноблива пауза. Двері WBO завжди залишатимуться відкритими для Олександра Усика та його команди. Його місце в історії WBO та у світовій спадщині боксу назавжди закріплене, – йдеться у пресрелізі WBO.

Там також додали, що Усик уособлює “досконалість, дисципліну, чесність патріотизм” та є джерелом гордості для народу України і справжнім світовим послом боксу.

Відмова від титулу означає, що Усик перестав бути абсолютним чемпіоном світу у гевівейті. Нині він володіє трьома головними поясами за версіями IBF, WBA і WBC.

Нагадаємо, 19 липня на Вемблі Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге об’єднав пояси у надважкій вазі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.