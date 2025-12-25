Журнал The Ring представил свежую версию рейтинга лучших боксеров планеты независимо от весовой категории (P4P).

Обновленные рейтинги опубликованы на сайте The Ring.

Усик – лидер рейтинга P4P от The Ring

После того, как непобедимый американский боксер Теренс Кроуфорд завершил карьеру, новым лидером рейтинга стал украинец Александр Усик. Другие боксеры также поднялись на одну позицию.

Впервые в рейтинг попал 28-летний пуэрториканец Оскар Коллазо, обладающий чемпионскими поясами WBA и WBO в минимальном весе. Он занял десятое место.

Рейтинг P4P от The Ring

(2). Александр Усик; (3). Наоя Иноуэ; (4). Джесси Родригес; (5). Дмитрий Бивол; (6). Артур Бетербиев; (7). Дзунто Накатани; (8). Шакур Стивенсон; (9). Давид Бенавидес; (10). Дэвин Хэйни; Оскар Колласо.

Напомним, 19 июля на Уэмбли Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз объединил пояса в супертяжелом весе.

В ноябре Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила, что Усик отказался от чемпионского пояса. Это означает, что Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

