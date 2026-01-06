Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сообщил семье, что решил завершить боксерскую карьеру.

Об этом заявил его дядя Адедамола Джошуа в комментарии нигерийскому изданию The Punch.

Дядя Джошуа о решении боксера

Родственник спортсмена отметил, что Энтони принял решение уйти из бокса после трагического ДТП в Нигерии, в котором погибли двое его близких друзей и членов команды.

Адедамола Джошуа рассказал, что боксер сообщил об этом семье во время частной беседы.

По его словам, для близких это стало облегчением, ведь каждый бой был серьезным эмоциональным испытанием.

Трагическое ДТП в Нигерии

Авария произошла утром 29 декабря на трассе Лагос-Ибадан. Внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа вместе с командой, столкнулся с припаркованным грузовиком.

Двое пассажиров, сидевших на передних сиденьях, погибли на месте. Речь идет о тренерах Сину Гами и Латифе Айоделе.

Сам Джошуа получил незначительные травмы. По данным следствия, незадолго до столкновения он пересел с переднего сиденья на заднее, что и спасло ему жизнь.

Водителю автомобиля предъявили обвинения по нескольким статьям, в частности за опасное вождение, повлекшее смерть. Судебное рассмотрение дела отложили до 20 января.

36-летний Джошуа в последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года, когда нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде боя, который транслировался на Netflix.