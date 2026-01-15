Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик провел необычную тренировку.

Боксер попробовал себя в роли наставника для титулованного украинского актера Александра Рудинского.

Усик потренировал Рудинского

Видео совместного занятия в спортзале знаменитости опубликовали в своих соцсетях.

Во время тренировки Александр Усик внимательно следил за техникой выполнения упражнений своего звездного тезки.

В частности, чемпион продемонстрировал мастер-класс по прыжкам на скакалке – это одно из базовых упражнений в боксе, которое помогает развивать выносливость и координацию.

За это боксера в сети в шутку окрестили “новым тренером” Александра Рудинского.

Кто такой Александр Рудинский

Александр Рудинский – один из самых востребованных молодых актеров Украины. Он стал широко известен благодаря роли в сериале Первые ласточки. Помимо работы в театре имени Ивана Франко, Рудинский активно снимается в международных проектах.

В частности, актер сыграл главную роль в британском фильме Камень, бумага, ножницы (Rock, Paper, Scissors). В феврале 2024 года эта лента получила престижную премию BAFTA как лучший британский короткометражный фильм.

Александр Усик также имеет опыт работы в кино. Спортсмен снялся в биографической драме Крушитель (Smashing Machine) режиссера Бенни Сафди, где сыграл роль легендарного украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина.

Главную роль в фильме исполнил голливудский актер Дуэйн “Скала” Джонсон, который отметил феноменальную скорость и опасность ударов Усика, признавшись, что даже во время постановки сцены чувствовал реальную угрозу оказаться в больнице после одного пропущенного джеба.

Фото: Александр Усик, Александр Рудинский