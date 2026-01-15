Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик провів незвичайне тренування.

Боксер спробував себе в ролі наставника для титулованого українського актора Олександра Рудинського.

Усик потренував Рудинського

Відео спільного заняття в спортзалі знаменитості опублікували у своїх соцмережах.

Під час тренування Олександр Усик уважно стежив за технікою виконання вправ свого зіркового тезки.

Зокрема, чемпіон продемонстрував майстер-клас зі стрибків на скакалці – це одна з базових вправ у боксі, яка допомагає розвивати витривалість та координацію.

За це боксера в мережі жартома охрестили “новим тренером” Олександра Рудинського..

Хто такий Олександр Рудинський

Олександр Рудинський – один із найзатребуваніших молодих акторів України. Він став широко відомим завдяки ролі в серіалі Перші ластівки. Окрім роботи в театрі імені Івана Франка, Рудинський активно знімається у міжнародних проєктах.

Зокрема, актор зіграв головну роль у британському фільмі Камінь, папір, ножиці (Rock, Paper, Scissors). У лютому 2024 року ця стрічка отримала престижну премію BAFTA як найкращий британський короткометражний фільм.

Олександр Усик також має досвід роботи в кіно. Спортсмен знявся у біографічній драмі Незламний (Smashing Machine) режисера Бенні Сафді, де зіграв роль легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

Головну роль у стрічці виконав голлівудський актор Двейн “Скеля” Джонсон, який відзначив феноменальну швидкість та небезпеку ударів Усика, зізнавшись, що навіть під час постановки сцени відчував реальну загрозу опинитися в лікарні після одного пропущеного джебу.

Фото: Олександр Усик, Олександр Рудинський