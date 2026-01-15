Зіркове тренування: Олександр Усик вчив стрибати на скакалці лауреата BAFTA
- Боксер Олександр Усик провів спільне тренування з актором Олександром Рудинським.
- Під час заняття Усик фактично виступив у ролі наставника та контролював техніку виконання вправ.
- У мережі спортсмена жартома назвали "новим тренером" Рудинського.
Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик провів незвичайне тренування.
Боксер спробував себе в ролі наставника для титулованого українського актора Олександра Рудинського.
Усик потренував Рудинського
Відео спільного заняття в спортзалі знаменитості опублікували у своїх соцмережах.
Під час тренування Олександр Усик уважно стежив за технікою виконання вправ свого зіркового тезки.
Зокрема, чемпіон продемонстрував майстер-клас зі стрибків на скакалці – це одна з базових вправ у боксі, яка допомагає розвивати витривалість та координацію.
За це боксера в мережі жартома охрестили “новим тренером” Олександра Рудинського..
Хто такий Олександр Рудинський
Олександр Рудинський – один із найзатребуваніших молодих акторів України. Він став широко відомим завдяки ролі в серіалі Перші ластівки. Окрім роботи в театрі імені Івана Франка, Рудинський активно знімається у міжнародних проєктах.
Зокрема, актор зіграв головну роль у британському фільмі Камінь, папір, ножиці (Rock, Paper, Scissors). У лютому 2024 року ця стрічка отримала престижну премію BAFTA як найкращий британський короткометражний фільм.
Олександр Усик також має досвід роботи в кіно. Спортсмен знявся у біографічній драмі Незламний (Smashing Machine) режисера Бенні Сафді, де зіграв роль легендарного українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.
Головну роль у стрічці виконав голлівудський актор Двейн “Скеля” Джонсон, який відзначив феноменальну швидкість та небезпеку ударів Усика, зізнавшись, що навіть під час постановки сцени відчував реальну загрозу опинитися в лікарні після одного пропущеного джебу.
Фото: Олександр Усик, Олександр Рудинський