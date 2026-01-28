Британский тяжеловес Тайсон Фьюри подтвердил дату своего возвращения на ринг и имя будущего соперника.

11 апреля в Великобритании он проведет бой против уроженца РФ Арсланбека Махмудова.

Первый бой Фьюри после возвращения

Это будет первый поединок Фьюри после предыдущего заявления о возвращении в профессиональный бокс. Последний раз 37-летний британец выходил на ринг в декабре 2024 года, когда во второй раз уступил чемпиону мира Александру Усику.

После того поражения Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позже решил возобновить выступления в 2026 году.

Британец уже приступил к активной подготовке. Последние недели он провел на сборах в Таиланде, где тренировался вместе с южноафриканским тяжеловесом Кевином Лереной.

Что известно о сопернике Фьюри

Арсланбеку Махмудову – 36 лет. Он родился в Моздоке (Северная Осетия). Несмотря на то, что в последнее время боксер проживает в Канаде и часто выступает под ее флагом, он остается представителем российской школы бокса.

Махмудов был обладателем Кубка Азербайджана, имеет опыт выступлений за российские студенческие команды, а на профессиональном ринге в определенный период возглавлял рейтинг BoxRec среди тяжеловесов РФ.

Сейчас он обладает титулом WBA Inter-Continental, а ранее удерживал пояса WBC Silver и NABF. В своем последнем поединке он одолел британца Дэйва Аллена – после этой победы было объявлено о бое с Фьюри.

Поединок Фьюри – Махмудов в СМИ рассматривали как возможный промежуточный этап перед грандиозным боем Тайсона против Энтони Джошуа, который планировали провести в конце 2026 года. Однако из-за травмы Джошуа в автокатастрофе планы промоутеров могут измениться.

Бой 11 апреля будет транслировать стриминговая платформа Netflix. Место проведения поединка объявят дополнительно.

