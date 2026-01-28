Британський важковаговик Тайсон Ф’юрі підтвердив дату свого повернення на ринг та ім’я майбутнього суперника.

11 квітня у Великій Британії він проведе бій проти уродженця РФ Арсланбека Махмудова.

Перший бій Фʼюрі після повернення

Це буде перший поєдинок Фʼюрі після попередньої заяви про повернення в професійний бокс. Востаннє 37-річний британець виходив у ринг у грудні 2024 року, коли вдруге поступився чемпіону світу Олександру Усику.

Після тієї поразки Фʼюрі оголосив про завершення карʼєри, однак згодом вирішив відновити виступи у 2026 році.

Британець уже розпочав активну підготовку. Останні тижні він провів на зборах у Таїланді, де тренувався разом із південноафриканським хевівейтом Кевіном Лереною.

Що відомо про суперника Ф’юрі

Арсланбеку Махмудову – 36 років. Він народився в Моздоку (Північна Осетія). Попри те, що останнім часом боксер проживає в Канаді та часто виступає під її прапором, він залишається представником російської школи боксу.

Махмудов був володарем Кубка Азербайджану, має досвід виступів за російські студентські команди, а на професійному рингу у певний період очолював рейтинг BoxRec серед важковаговиків РФ.

Наразі він володіє титулом WBA Inter-Continental, а раніше утримував пояси WBC Silver та NABF. У своєму останньому поєдинку він здолав британця Дейва Аллена – після цієї перемоги було оголошено про бій з Ф’юрі.

Поєдинок Фʼюрі – Махмудов у ЗМІ розглядали як можливий проміжний етап перед грандіозним боєм Тайсона проти Ентоні Джошуа, який планували провести наприкінці 2026 року. Проте, через травму Джошуа в автокатастрофі, плани промоутерів можуть змінитися.

Бій 11 квітня транслюватиме стримінгова платформа Netflix. Місце проведення поєдинку оголосять додатково.

Джерело : Reuters

