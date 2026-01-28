Тайсон Ф’юрі офіційно повертається в ринг: став відомий перший суперник британця
- Поєдинок відбудеться 11 квітня у Великій Британії.
- Суперником британця стане уродженець РФ Арсланбек Махмудов.
- Для Ф’юрі це буде перший бій після поразки від Усика та заяви про завершення кар’єри.
Британський важковаговик Тайсон Ф’юрі підтвердив дату свого повернення на ринг та ім’я майбутнього суперника.
11 квітня у Великій Британії він проведе бій проти уродженця РФ Арсланбека Махмудова.
Перший бій Фʼюрі після повернення
Це буде перший поєдинок Фʼюрі після попередньої заяви про повернення в професійний бокс. Востаннє 37-річний британець виходив у ринг у грудні 2024 року, коли вдруге поступився чемпіону світу Олександру Усику.
Після тієї поразки Фʼюрі оголосив про завершення карʼєри, однак згодом вирішив відновити виступи у 2026 році.
Британець уже розпочав активну підготовку. Останні тижні він провів на зборах у Таїланді, де тренувався разом із південноафриканським хевівейтом Кевіном Лереною.
Що відомо про суперника Ф’юрі
Арсланбеку Махмудову – 36 років. Він народився в Моздоку (Північна Осетія). Попри те, що останнім часом боксер проживає в Канаді та часто виступає під її прапором, він залишається представником російської школи боксу.
Махмудов був володарем Кубка Азербайджану, має досвід виступів за російські студентські команди, а на професійному рингу у певний період очолював рейтинг BoxRec серед важковаговиків РФ.
Наразі він володіє титулом WBA Inter-Continental, а раніше утримував пояси WBC Silver та NABF. У своєму останньому поєдинку він здолав британця Дейва Аллена – після цієї перемоги було оголошено про бій з Ф’юрі.
Поєдинок Фʼюрі – Махмудов у ЗМІ розглядали як можливий проміжний етап перед грандіозним боєм Тайсона проти Ентоні Джошуа, який планували провести наприкінці 2026 року. Проте, через травму Джошуа в автокатастрофі, плани промоутерів можуть змінитися.
Бій 11 квітня транслюватиме стримінгова платформа Netflix. Місце проведення поєдинку оголосять додатково.