Авторитетный журнал The Ring опубликовал список самых желанных боксерских поединков в 2026 году.

Список из десяти боев обнародован на сайте издания.

Топ-10 самых желанных боев 2026 года

Издание назвало свою версию топ-10 самых желанных боев, которые фанаты хотели бы увидеть в 2026 году.

Сейчас смотрят

Список не содержит рейтинга интереса, а представлен в порядке весовой категории.

Среди самых желанных боев 2026 года есть объединяющий поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Фабио Уордли. Кроме того, в списке “поединков мечты” указан бой британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Александр Усик – Фабио Уордли (супертяжелый вес);

Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа (супертяжелый вес);

Джей Опетая – Хильберто Рамирес (тяжелый вес);

Дмитрий Бивол – Давид Бенавидес (полутяжелый вес);

Хамза Шираз – Диего Пачеко (второй средний вес);

Джарон Эннис – Вирджил Ортис (первый средний вес);

Конор Бенн – Райан Гарсия (полусредний вес);

Лорен Прайс – Микаэли Майер (полусредний вес);

Кэролайн Дюбуа – Элиф Нур Турхан (легкий вес);

Наоя Иноуэ – Дзунто Накатани (полулегкий вес).

Напомним, 19 июля 2025 года на Уэмбли Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз объединил пояса в супертяжелом весе.

В ноябре Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила, что Усик отказался от чемпионского пояса. Это означает, что Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.