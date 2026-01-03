The Ring назвал десять самых желанных боксерских боев 2026 года
- Журнал The Ring опубликовал список десяти самых желанных боев 2026 года для фанатов бокса.
- В списке объединительный поединок Александра Усика против Фабио Вордли и бой Фьюри – Джошуа.
- Список представлен по весовым категориям, без рейтинга популярности.
Авторитетный журнал The Ring опубликовал список самых желанных боксерских поединков в 2026 году.
Список из десяти боев обнародован на сайте издания.
Топ-10 самых желанных боев 2026 года
Издание назвало свою версию топ-10 самых желанных боев, которые фанаты хотели бы увидеть в 2026 году.
Список не содержит рейтинга интереса, а представлен в порядке весовой категории.
Среди самых желанных боев 2026 года есть объединяющий поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Фабио Уордли. Кроме того, в списке “поединков мечты” указан бой британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
- Александр Усик – Фабио Уордли (супертяжелый вес);
- Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа (супертяжелый вес);
- Джей Опетая – Хильберто Рамирес (тяжелый вес);
- Дмитрий Бивол – Давид Бенавидес (полутяжелый вес);
- Хамза Шираз – Диего Пачеко (второй средний вес);
- Джарон Эннис – Вирджил Ортис (первый средний вес);
- Конор Бенн – Райан Гарсия (полусредний вес);
- Лорен Прайс – Микаэли Майер (полусредний вес);
- Кэролайн Дюбуа – Элиф Нур Турхан (легкий вес);
- Наоя Иноуэ – Дзунто Накатани (полулегкий вес).
Напомним, 19 июля 2025 года на Уэмбли Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз объединил пояса в супертяжелом весе.
В ноябре Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила, что Усик отказался от чемпионского пояса. Это означает, что Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.