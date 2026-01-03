Авторитетный журнал The Ring опубликовал список самых желанных боксерских поединков в 2026 году.

Список из десяти боев обнародован на сайте издания.

Топ-10 самых желанных боев 2026 года

Издание назвало свою версию топ-10 самых желанных боев, которые фанаты хотели бы увидеть в 2026 году.

Список не содержит рейтинга интереса, а представлен в порядке весовой категории.

Среди самых желанных боев 2026 года есть объединяющий поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Фабио Уордли. Кроме того, в списке “поединков мечты” указан бой британцев Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

  • Александр Усик – Фабио Уордли (супертяжелый вес);
  • Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа (супертяжелый вес);
  • Джей Опетая – Хильберто Рамирес (тяжелый вес);
  • Дмитрий Бивол – Давид Бенавидес (полутяжелый вес);
  • Хамза Шираз – Диего Пачеко (второй средний вес);
  • Джарон Эннис – Вирджил Ортис (первый средний вес);
  • Конор Бенн – Райан Гарсия (полусредний вес);
  • Лорен Прайс – Микаэли Майер (полусредний вес);
  • Кэролайн Дюбуа – Элиф Нур Турхан (легкий вес);
  • Наоя Иноуэ – Дзунто Накатани (полулегкий вес).

Напомним, 19 июля 2025 года на Уэмбли Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и во второй раз объединил пояса в супертяжелом весе.

В ноябре Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила, что Усик отказался от чемпионского пояса. Это означает, что Усик перестал быть абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

