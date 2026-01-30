Британський боксер Ентоні Джошуа вперше звернувся до своїх шанувальників після автомобільної аварії у Нігерії, в якій загинули двоє його друзів.

Відповідне відео опубліковане в акаунтах боксера у соціальних мережах.

Джошуа про ДТП у Нігерії

– Востаннє я розмовляв з вами в Маямі. У нас було так багато планів на завершення 2025 року, і в нас була місія. Ми повернулися додому, поїхали до своїх родин, і все перевернулося з ніг на голову. Бог – найкращий планувальник. Ми можемо планувати настільки, наскільки це в наших силах, але це була така непередбачувана обставина, яка була поза нашим контролем, – сказав він.

Боксер додав, що він, друзі загиблих та їхня родина “втратили двох чудових людей, ми втратили людей, яких ми дуже любили і які відігравали важливу роль у нашому житті”.

– Це важко. Це дійсно важко. Я не збираюся сидіти тут і виставляти напоказ всі свої емоції. У наш час легко піддавати людей мікроаналізу і виносити судження, але я знаю, що відчуваю, і це все, що для мене має значення. Я знаю, що є моїм обов’язком, – додав боксер.

36-річний Джошуа ледь стримував сльози, розповідаючи про своїх друзів. А в дописі до відео він зізнався, що для запису звернення знадобилося кілька спроб.

– Одного дня настане мій час, і я не боюся… Зовсім. Насправді мене втішає, що у мене є два брати по той бік. Я вже втрачав людей, але не думаю, що втрачав таких людей, – сказав Джошуа.

Джошуа подякував людям за їхні слова підтримки і пообіцяв здійснити мрії своїх “братів”.

– Моя мета – продовжувати допомагати їм досягати їхніх цілей. Хоча вони фізично не можуть бути тут, коли я молюся, я знаю, що духовно вони допоможуть мені. Мені знадобиться не тільки фізична сила, щоб пройти через це, знадобиться набагато більше, – зауважив Джошуа, додавши, що допомагатиме їхнім родинам.

Нагадаємо, Ентоні Джошуа потрапив в аварію 29 грудня поблизу Лагоса у Нігерії. У ДТП загинули двоє його друзів Сіна Гамі та Латіф Айоделе.

Попередньо, автомобіль Lexus, у якому перебував боксер із друзями, рухався з перевищеною швидкістю, втратив керування під час обгону та врізався в нерухому вантажівку, припарковану на узбіччі.

