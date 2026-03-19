Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа поделился фотографией из тренировочного лагеря украинского боксера и чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика.

Соответствующую фотографию британец опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Джошуа в лагере Усика

На снимке британец позирует в тренировочном зале на фоне украинского флага вместе с Александром Усиком и тренером Джейми Рейнольдсом.

По данным ряда СМИ, боксеры находятся в тренировочном лагере в Испании, где украинец готовится к бою против нидерландского кикбоксера Рико Верховена, который состоится в мае.

На странице Ready for Fight есть несколько снимков, на которых Джошуа работает под руководством украинского тренера по боксу Егора Голуба.

Также на одном из видео показано, как Александр и Энтони тренируются в тренажерном зале.

Усик демонстрирует Джошуа упражнение с гирей, которую подбрасывает над головой. Британец внимательно наблюдает за этим, после чего повторяет упражнение.

Вероятно, Энтони Джошуа решил вернуться к тренировкам после длительного перерыва, связанного с трагедией в Нигерии, когда в результате ДТП погибли двое его друзей. Джошуа находился на пассажирском сиденье и отбыл в больнице всего несколько дней.

