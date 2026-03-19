Джошуа вернулся к тренировкам: Энтони опубликовал фото из тренировочного лагеря Усика
- Энтони Джошуа прибыл в тренировочный лагерь Александра Усика и тренируется вместе с чемпионом.
- Усик готовится к бою с Рико Верховеном, который запланирован на май.
- Джошуа возобновил тренировки после перерыва, связанного с ДТП в Нигерии, в котором погибли его друзья.
Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа поделился фотографией из тренировочного лагеря украинского боксера и чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика.
Соответствующую фотографию британец опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.
Джошуа в лагере Усика
На снимке британец позирует в тренировочном зале на фоне украинского флага вместе с Александром Усиком и тренером Джейми Рейнольдсом.
По данным ряда СМИ, боксеры находятся в тренировочном лагере в Испании, где украинец готовится к бою против нидерландского кикбоксера Рико Верховена, который состоится в мае.
На странице Ready for Fight есть несколько снимков, на которых Джошуа работает под руководством украинского тренера по боксу Егора Голуба.
View this post on Instagram
Также на одном из видео показано, как Александр и Энтони тренируются в тренажерном зале.
View this post on Instagram
Усик демонстрирует Джошуа упражнение с гирей, которую подбрасывает над головой. Британец внимательно наблюдает за этим, после чего повторяет упражнение.
Вероятно, Энтони Джошуа решил вернуться к тренировкам после длительного перерыва, связанного с трагедией в Нигерии, когда в результате ДТП погибли двое его друзей. Джошуа находился на пассажирском сиденье и отбыл в больнице всего несколько дней.