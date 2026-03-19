Колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа поділився фото з тренувального табору українського боксера та чемпіона світу за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика.

Відповідне фото британець опублікував на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

Джошуа у таборі Усика

На знімку британець позує у тренувальному залі на фоні українського прапора разом із Олександром Усиком та тренером Джеймі Рейнольдсом.

За даними низки ЗМІ, боксери перебувають у тренувальному таборі в Іспанії, де українець готується до бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться у травні.

На сторінці Ready for Fight є кілька знімків, на яких Джошуа працює під керівництвом українського тренера з боксу Єгора Голуба.

Також на одну з відео показано, як Олександр та Ентоні працюють у тренажерному залі.

Усик демонструє Джошуа вправу з гирею, яку підкидає над собою. Британець за цим уважно спостерігає, після чого повторює вправу.

Ймовірно, Ентоні Джошуа вирішив повернутися до тренування після тривалого простою, пов’язаного із трагедією в Нігерії, коли внаслідок ДТП загинуло двоє його друзів. Джошуа був на пасажирському сидінні та обмежився кількома днями у лікарні.

