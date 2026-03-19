Джошуа повернувся до тренувань: Ентоні виклав фото з табору Усика
- Ентоні Джошуа прибув у табір Олександра Усика та тренується разом із чемпіоном.
- Усик готується до бою з Ріко Верховен, який запланований на травень.
- Джошуа відновив тренування після паузи, яка пов'язана з ДТП у Нігерії, коли загинули його друзі.
Колишній чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа поділився фото з тренувального табору українського боксера та чемпіона світу за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика.
Відповідне фото британець опублікував на своїй сторінці у соцмережі Instagram.
Джошуа у таборі Усика
На знімку британець позує у тренувальному залі на фоні українського прапора разом із Олександром Усиком та тренером Джеймі Рейнольдсом.
За даними низки ЗМІ, боксери перебувають у тренувальному таборі в Іспанії, де українець готується до бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться у травні.
На сторінці Ready for Fight є кілька знімків, на яких Джошуа працює під керівництвом українського тренера з боксу Єгора Голуба.
Також на одну з відео показано, як Олександр та Ентоні працюють у тренажерному залі.
Усик демонструє Джошуа вправу з гирею, яку підкидає над собою. Британець за цим уважно спостерігає, після чого повторює вправу.
Ймовірно, Ентоні Джошуа вирішив повернутися до тренування після тривалого простою, пов’язаного із трагедією в Нігерії, коли внаслідок ДТП загинуло двоє його друзів. Джошуа був на пасажирському сидінні та обмежився кількома днями у лікарні.