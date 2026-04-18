Польша не позволит спортсменам из России и Беларуси выступить на чемпионате Европы по прыжкам в воду в 2027 году, даже несмотря на решение международной федерации об их возвращении к соревнованиям.

Об этом заявили в Польской федерации плавания, сообщает Польское радио.

Президент федерации Отилия Енджейчак подтвердила, что Польша не допустит спортсменов из РФ и Беларуси к участию в чемпионате Европы.

Сейчас смотрят

По ее словам, об этой позиции уже проинформировали руководство европейской федерации водных видов спорта.

— Если, конечно, не изменится военная ситуация, мы не позволим соревноваться участникам из России и Беларуси, — заявила она.

Речь идет о принципиальной позиции страны-организатора, которая противоречит решению международной федерации.

В федерации отметили, что участие спортсменов из стран-агрессоров недопустимо, пока идет война против Украины.

— Мы считаем, что пока продолжается вооруженная агрессия России, ее представители и представители Беларуси не должны участвовать в международных соревнованиях под своими флагами, — заявили в федерации.

В то же время в Польше признают, что большинство других стран не разделяют такой позиции.

Несмотря на несогласие с решением международной федерации, Польша не планирует бойкотировать другие турниры.

В федерации объяснили, что не хотят вредить собственным спортсменам и ограничивать их участие в международных стартах.

— Мы не можем разрушать карьеру наших спортсменов, — отметила Енджейчак.

Подобную позицию Польша уже демонстрировала ранее.

В частности, во время чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Люблине российских и белорусских спортсменов не допустили к участию.

Тогда организаторы ссылались на риски безопасности, возможные протесты и общественное напряжение.

Ранее World Aquatics сняла часть ограничений для спортсменов из России и Беларуси в водных видах спорта.

Это означает, что они могут соревноваться под национальными флагами при условии прохождения антидопинговых проверок и проверки их добропорядочности.

До этого, с 2023 года, представители этих стран выступали только в нейтральном статусе без флага и гимна.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.