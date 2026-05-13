Всесвітня боксерська організація (World Boxing) зняла всі обмеження для білоруських спортсменів під своєю егідою.

Про це йдеться на офіційному сайті World Boxing.

Відповідне рішення ухвалила Виконавча рада World Boxing після нещодавньої рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.

– Виконавча рада World Boxing ухвалила рішення про те, що її політика AIN — Індивідуальні нейтральні спортсмени – більше не застосовуватиметься до Білорусі, і що спортсмени, тренери, допоміжний персонал та офіційні особи з цієї країни відтепер можуть брати участь у змаганнях World Boxing нарівні з іншими національними федераціями-членами, – йдеться у заяві.

Зазначається, що скасування обмежень щодо Білорусі набуло чинності негайно.

Водночас там додали, що процедура нейтральності World Boxing продовжуватиме застосовуватися до Росії.

Це означає, що російським делегаціям не можна брати участі в змаганнях під національними прапорами, у формі та з гімнами. Також вони мають пройти перевірку, щоб мати можливість брати участь у змаганнях World Boxing.

Нагадаємо, 7 травня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям скасувати всі санкції щодо Білорусі.

НОК України висловив категоричний протест проти цього рішення та розкритикував.

